Сергей Нагорняк стал главным тренером двух сборных Украины

Специалист будет работать с 19-летними и 15-летними игроками

Раньше Нагоряк работал вместе с Езерским. Фото: ФФУ

Сергей Нагорняк стал главным тренером двух сборных Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6ff/aeb/5c66ffaeba542.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6ff/aeb/5c66ffaeba542.jpg 2019-02-15T20:06:55+02:00 Футбол Специалист будет работать с 19-летними и 15-летними игроками

Исполком Федерации футбола Украины утвердил Сергея Нагорняка главным тренером юношеских сборных Украины U-19 и U-15. Контракт с тренером, который ранее работал ассистентом Владимира Езерского в юношеской сборной Украины U-17 будет рассчитан до 31 декабря 2020 года.

Свой первый и последний сбор перед элитным раундом Евро-2019 юношеская сборная Украины U-19 начнет 24 февраля. А уже 26-го и 28-го февраля наша команда сыграет две товарищеские встречи с Израилем.

На пути к финальной части чемпионата Европы сборная Украины встретится с Сербией (20 марта), Италией (23 марта) и Бельгией (26 марта). Напомним, что путевку в Армению, где с 14 по 27 июля пройдет финальная часть соревнований, получит только победитель группы.

В младшей из сборных, U-15 (игроки 2004 года рождения), вскоре состоится только первый, ознакомительный сбор.

Ранее стало известно, где национальная сборная Украины летом сыграет отборочные матчи Евро-2020. Игры Украина – Сербия (7 июня) и Украина – Люксембург (10 июня) пройдут во Львове на стадионе "Арена Львов".

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