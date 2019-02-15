Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Сергей Нагорняк стал главным тренером двух сборных Украины

Сегодня, 20:06

Специалист будет работать с 19-летними и 15-летними игроками

Раньше Нагоряк работал вместе с Езерским
Раньше Нагоряк работал вместе с Езерским. Фото: ФФУ
Сергей Нагорняк стал главным тренером двух сборных Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6ff/aeb/5c66ffaeba542.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6ff/aeb/5c66ffaeba542.jpg Футбол Специалист будет работать с 19-летними и 15-летними игроками

Исполком Федерации футбола Украины утвердил Сергея Нагорняка главным тренером юношеских сборных Украины U-19 и U-15. Контракт с тренером, который ранее работал ассистентом Владимира Езерского в юношеской сборной Украины U-17 будет рассчитан до 31 декабря 2020 года.

Свой первый и последний сбор перед элитным раундом Евро-2019 юношеская сборная Украины U-19 начнет 24 февраля. А уже 26-го и 28-го февраля наша команда сыграет две товарищеские встречи с Израилем.

На пути к финальной части чемпионата Европы сборная Украины встретится с Сербией (20 марта), Италией (23 марта) и Бельгией (26 марта). Напомним, что путевку в Армению, где с 14 по 27 июля пройдет финальная часть соревнований, получит только победитель группы.

В младшей из сборных, U-15 (игроки 2004 года рождения), вскоре состоится только первый, ознакомительный сбор.

Ранее стало известно, где национальная сборная Украины летом сыграет отборочные матчи Евро-2020. Игры Украина – Сербия (7 июня) и Украина – Люксембург (10 июня) пройдут во Львове на стадионе "Арена Львов".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег тренер, Сергей Нагорняк, сборная Украины U19, сборная Украины U15

Вы сейчас просматриваете новость " Сергей Нагорняк стал главным тренером двух сборных Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ФФУ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Нагорняк о старте "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы: "У "Айнтрахта" преимущество – чемпионат в разгаре"

7 февраля, 18:14

Бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины – о противостоянии чемпионов Украины и немецкого "Айнтрахта"

Сергей Нагорняк рассказал, при каких условиях будет меньше хамского поведения на футболе

25 июля 2018, 16:38

Бывший футболист сборной Украины прокомментировал эпизод в матче за Суперкубок Украины

Бывший коллега Зеленского вытащил все скелеты из шкафа

Монро показала архивное фото, когда была Александром

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Королёва удивила своей фигурой

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Кравчук назвал своего фаворита в президентской гонке

Ефремов: "Вернулся Крым в родную гавань, теперь на очереди Минск"

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Почему Крым сдали: Луценко ответил на этот вопрос

Зеленский представил Зе! Команду: обещанные новые лица
Загрузка...

Греческие полицейские жестко избили фанатов "Динамо"

Сегодня, 08:43

Во время поединка 1/16 финала Лиги Европы с "Олимпиакосом" полицейские от души поработали дубинками

Сумасшедший дебют и "турбо" Тайсона: обзор матча "Шахтер" – "Айнтрахт"

Сегодня, 08:20

Седьмая подряд домашняя ничья "Шахтера" против немецких команд: все решится во Франкфурте через неделю

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

13 февраля, 15:15

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Одноклубник высмеял одежду Александра Зинченко: "Я так одевался семь лет назад"

13 февраля, 10:37

Кевин де Брейне оценил внешний вид игроков "Манчестер Сити"

Герои-2009 10 лет спустя: как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА

13 февраля, 09:47

Триумф дончан остается единственным еврокубковым трофеем украинского футбола за времена независимости

Морозы ударят с новой силой: названы даты

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

Модные стрижки для круглого лица: топ-4