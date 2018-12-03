Сергей Стороженко: "УЕФА не против матча в Харькове, но "Лион" стал в позу"

Советник главы Харьковской облгосадминистрации Сергей Стороженко рассказал о категоричном отказе французского "Лиона" от проведения матча на "Металлисте". Об этом он заявил во время сегодняшнего брифинга о военном положении в Харькове.

"УЕФА была не против провести матч в Харькове. Однако французский клуб стал в позу и не хочет ехать сюда, хотя, как вы знаете, аэропорт открыт. Сейчас губернатор Юлия Светличная и глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко пытаются уладить это вопрос", – приводит слова Стороженко Newsroom.

По его словам, в случае, если "Лион" не откажется от своей позиции, матч могут провести в другом городе Украины. Последний поединок группового раунда Лиги Чемпионов должен состояться 12 декабря в Харькове.

Напомним, что президент "Лиона" Жан-Мишель Олас выразил сомнение в возможности проведения матча Лиги чемпионов с донецким "Шахтером" в связи с введенным в стране военным положением.

На данный момент французская команда располагается на второй позиции, а "Шахтер" отстает от нее на два очка. В случае победы именно донецкий клуб выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, ничья отправит его в 1/16 финала Лиги Европы.

В воскресенье в Харькове прошел матч чемпионата Украины "Шахтер" – "Олимпик", который завершился боевой ничьей 2:2.