Сергей Стороженко: "УЕФА не против матча в Харькове, но "Лион" стал в позу"

Сегодня, 14:29

Переговоры о месте проведения поединка "Шахтер" – "Лион" продолжаются

Стадион &quot;Металлист&quot; в Харькове готов к матчу Лиги чемпионов. Фото kh.vgorode.ua
Стадион "Металлист" в Харькове готов к матчу Лиги чемпионов. Фото kh.vgorode.ua

Советник главы Харьковской облгосадминистрации Сергей Стороженко рассказал о категоричном отказе французского "Лиона" от проведения матча на "Металлисте". Об этом он заявил во время сегодняшнего брифинга о военном положении в Харькове.

"УЕФА была не против провести матч в Харькове. Однако французский клуб стал в позу и не хочет ехать сюда, хотя, как вы знаете, аэропорт открыт. Сейчас губернатор Юлия Светличная и глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко пытаются уладить это вопрос", – приводит слова Стороженко Newsroom.

По его словам, в случае, если "Лион" не откажется от своей позиции, матч могут провести в другом городе Украины. Последний поединок группового раунда Лиги Чемпионов должен состояться 12 декабря в Харькове.

Напомним, что президент "Лиона" Жан-Мишель Олас выразил сомнение в возможности проведения матча Лиги чемпионов с донецким "Шахтером" в связи с введенным в стране военным положением.

На данный момент французская команда располагается на второй позиции, а "Шахтер" отстает от нее на два очка. В случае победы именно донецкий клуб выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, ничья отправит его в 1/16 финала Лиги Европы.

В воскресенье в Харькове прошел матч чемпионата Украины "Шахтер" – "Олимпик", который завершился боевой ничьей 2:2.
Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Лион Франция

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