"Шахтер" будет добиваться наказания для фаната "Динамо", который ударил Ракицкого

"Шахтер" намерен добиться наказания для болельщика "Динамо", который выбежал на поле и атаковал футболиста дончан Ярослава Ракицкого после матча в Киеве. Фанат ударил игрока сзади, а потом попытался спрятаться в толпе, но видеокамеры зафиксировали его лицо. Напомним, что в последнем туре чемпионата Украины в матче, который уже ничего не значил с турнирной точки зрения, "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 2:1.

"Мы ожидаем, что КДК откроет дело и рассмотрит этот эпизод. Когда у нас запросят пояснения, мы обратим внимание на эпизод с Ракицким. Болельщик ударил футболиста. Надеюсь, КДК вынесет справедливое решение, и все не ограничится в этот раз банальным штрафом. Мы обратились в Премьер-лигу с предложением создать рабочую группу по изучению международного опыта с такими явлениями. По нашему убеждению, это можно победить только персональной ответственностью. Такой ответственностью наряду со штрафами может стать запрет на посещение стадиона", – сказал "Футбол NEWS" начальник юрслужбы "Шахтера" Андрей Харитончук.

После матча Паулу Фонсека рассказал, в чем "Динамо" сильнее "Шахтера": тренер "горняков" дал большое интервью, в котором рассказал о матче с "Динамо", последних скандалах в украинском футболе и трансферных планах.