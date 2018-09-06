"Шахтер" будет развивать бизнес спортивных стартапов в Украине

"Шахтер" в партнерстве с HYPE Sports Innovation стал участником крупнейшего в мире акселератора спортивных стартапов. "Шахтер" начал реализацию проекта Sports Innovation (SPIN) Accelerator. Программа создана совместно с HYPE Sports Innovation – платформой, инвестирующей в поиск спортивных стартапов по всему миру. Об этом было объявлено 5 сентября на установочной встрече, организованной в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Объединение усилий с HYPE Sports Innovation позволило ФК "Шахтер" войти в число 10 глобальных партнеров проекта.

Помимо ФК "Шахтер" партнерами SPIN-акселератора стали ФК "Кельн", ФК "Фенербахче", ФК "Маккаби" (Хайфа) и Национальный университет Тайваня.

"Для ФК "Шахтер" участие в данном проекте – стратегическое решение. Инновационные технологии в спортивной сфере являются ключевым драйвером изменений на рынке. Наша цель – идентифицировать новые возможности, поддержать украинские спортивные стартапы и вывести их на новый уровень. Также важно, что Украина станет участником глобальной экосистемы поиска и финансирования спортивных стартапов", – отметил Юрий Свиридов, директор по коммуникациям ФК "Шахтер".

Четырехмесячная программа адаптирована к уникальным потребностям стартапов в сфере спортивных технологий. Целью компании HYPE Sports Innovation является привлечение не менее 25 партнеров до 2021 года.

"Оглядываясь назад, вспоминаю как SPIN-акселератор был лишь нашим видением, а сейчас мы запускаем уже второй его цикл после успешной реализации программы, которая превзошла все ожидания. Этого не случилось бы без ФК "Шахтер" и без сотрудничающих с нами лидеров отрасли. Мы стремимся к тому, чтобы следующие циклы стали еще более успешными, что позволит нам позитивно повлиять на происходящие в мире спорта технологические преобразования", – заявил президент и соучредитель HYPE Амир Раве.

ФК "Шахтер" и HYPE Sports Innovation презентуют проект на совместной пресс-конференции, которая состоится в Киеве 13 сентября.

Справка

В рамках первого SPIN-акселератора, который функционировал с привлечением трех партнеров (Университета Лафборо в Лондоне, австралийского университета Квинсленда и итальянского "Трентино Свилуппо") из 33 участвующих стартапов, 12 получили инвестиции на общую сумму 3,5 млн долларов США на протяжении всей программы. Благодаря предоставляемой акселератором сети контактов 70% стартапов заявили о сотрудничестве с другими компаниями, а 36% из них привлекли новых клиентов.

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