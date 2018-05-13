"Шахтер" – чемпион! Яркие кадры эмоций футболистов и тренеров в раздевалке
"Горняки" в раздевалке танцевали и обливались шампанским
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Донецкий "Шахтер" благодаря голу Марлоса обыграл ровненский "Верес" (1:0) и за тур до финиша чемпионата Украины завоевал золотые медали. "Горняки" начали отмечать чемпионство еще на поле, поблагодарив своих фанатов на трибунах, а затем отправились в раздевалку, где пели песни и обливались шампанским.
После матча главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, принимавший участие в обливании шампанским, с улыбкой на лице признался, что его костюм полностью мокрый. Также Фонсека оценил подвел итоги выступления своей команды в Премьер-лиге: "В чемпионате выиграла более искренняя команда".
"Шахтер" в 11-й раз становится чемпионом страны и во второй раз подряд. "Горняки" завоевывали золотые медали в 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 и 2018 годах.
Добавим, что "Шахтер" повторил свой прошлогодний результат, завоевав ранее и Кубок Украины. В финале турнира, который состоялся 9 мая в Днепре, "Шахтер" обыграл "Динамо" (2:0). Смотрите видео голов "Динамо" – "Шахтер" – 0:2. "Золотой дубль" "Шахтеру" удавалось делать в 2002, 2008, 2011, 2012, 2013, 2017 и теперь в 2018 году.
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