"Шахтер" и "Динамо" поздравили Мирчу Луческу с юбилеем

Сегодня знаменитый румынский тренер Мирча Луческу празднует 75-летний юбилей. Одним из первых наставника поздравил бывший клуб румына донецкий "Шахтер". Луческу возглавлял "горняков" с мая 2004-го по май 2016 года. За это время команда выиграла 22 трофея: Кубок УЕФА, 8 чемпионств, 6 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

"ФК "Шахтер" поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце", – говорится в сообщении "Шахтера" на официальном сайте.

Реклама

Также к поздравлениям присоединился нынешний клуб Луческу киевское "Динамо". От имени клуба юбиляра поздравили президент "Динамо" Игорь Суркис и капитан команды Сергей Сидорчук.

"Уважаемый Мирча! Сердечно поздравляя Вас с юбилеем, отдаем должное Мастеру футбольного дела, который зарекомендовал себя как один из самых ярких тренеров современности. Приверженец зрелищной, искрометной игры, Вы львиную долю своей карьеры провели в Украине, обогатив наш футбол неповторимым колоритом, содействуя его развитию и укреплению международного авторитета. Призовая витрина донецкого "Шахтера" – лучшее тому подтверждение. Надеемся, что Ваши опыт и мастерство, житейская и футбольная мудрость так же успешно найдут возможности для плодотворной реализации и в киевском "Динамо", способствуя возвращению клубу его заслуженного статуса. Вдохновения Вам, дорогой юбиляр, взаимопонимания внутри коллектива, остроты мысли и творческого полета, приверженности Фортуны. А в жизни – мира и гармонии, личного и семейного счастья, благополучия, здоровья, удачи и Божьей благодати!", – сообщается на официальном сайте "Динамо".

Напомним, что сам Луческу вчера прибыл в Киев и первым делом отправился на клубный стадион, где возложил цветы к памятнику Валерия Лобановского. "Валерий Лобановский – это действительно великий человек, который совершил огромный вклад в развитие футбола. Безусловно, он остался в памяти болельщиков, причем независимо от того, кто из них за какую команду болеет. Это был тренер высочайшего уровня", – сказал Луческу.

Смотрите, как "Динамо" в последнем мачте сезона проиграло "Колосу":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама