"Шахтер" и ДТЭК открыли площадку Давай, играй! в Зеленодольске

Возможность бесплатно заниматься футболом получили более сотни детей города в возрасте от 7 до 12 лет

10 августа в Зеленодольске Днепропетровской области стартовал проект детского массового футбола "Давай, играй!" Shakhtar Social реализует проект "Давай, играй!" в партнерстве с компанией ДТЭК, которая планирует в 2018 году направить на развитие детского футбола 7,6 миллиона гривен. Отметим, что в нескольких километрах от Зеленодольска расположена крупнейшая тепловая электростанция области – Криворожская.

Возможность бесплатно заниматься футболом в рамках проекта получили более сотни детей города в возрасте от 7 до 12 лет. Тренировки на синтетической площадке будут проходить три раза в неделю. Shakhtar Social обеспечит ребят необходимым инвентарем и экипировкой, организует турниры и продолжит готовить тренеров-волонтеров.

"Хочу выразить благодарность за отличную инициативу, реализованную в нашем городе", – сказал городской голова Зеленодольска Андрей Савченко. – "Там, где работает ДТЭК, инфраструктура развивается. Мы поддерживаем "Давай, играй!" – "под проект было построено это поле. Здорово, что наши дети могут реализовать свои способности."

"Главные герои сегодня – дети. Уже чувствуются эмоции, и я понимаю всех участников – у нас настоящий спортивный праздник! Здесь великолепные условия. Наша компания продолжит создавать все возможности, чтобы и дети, и взрослые понимали: мы развиваемся и поддерживаем все начинания", – добавил директор ДТЭК Криворожской ТЭС Сергей Шовгеля.

Гостем мероприятия стал полузащитник "Шахтера" Вячеслав Танковский: "Рад присутствовать на запуске проекта "Давай, играй!" в Зеленодольске. Хочу сказать, что здесь хорошие условия и прекрасное поле. Желаю всем юным футболистам добиться отличных результатов!"

Танковский принял участие в торжественном открытии площадки и первой тренировке для детей проекта "Давай, играй!". По окончании занятия состоялась экскурсия на электростанцию ДТЭК.

Развитие массового детского футбола в Украине является одним из ключевых направлений деятельности некоммерческого фонда Shakhtar Social. Проект "Давай, играй!" с 2013 года постоянно расширяет географию и уже стал национальным. Согласно меморандуму о сотрудничестве с ДТЭК и Львовским облсоветом, в ближайшем будущем он также охватит населенные пункты Львовской и Ивано-Франковской областей. Напомним, что в июне День талантов от "Шахтера" прошел во Львове.

Shakhtar Social – некоммерческий фонд, созданный "Шахтером" для реализации социальных проектов и развития массового детского футбола в Украине. Его задачи – популяризировать здоровый образ жизни, формировать правильные ценности и создавать равные возможности для всех, кто любит футбол и занимается им.