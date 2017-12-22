"Шахтер" на сборах в Турции сыграет с "Динамо"

Вчера, 16:56

Стали известны соперники "горняков" на первом сборе в Турции

Стали известны соперники &quot;горняков&quot; на первом сборе в Турции. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Стали известны соперники "горняков" на первом сборе в Турции. Фото ФК "Шахтер"

Стали известны соперники "Шахтера" на первом зимнем сборе в Турции. 20 января "горняки" встретятся с чемпионом Болгарии "Лудогорцем". Коллектив из Разграда успешно прошел групповой этап Лиги Европы и в 1/16 финала сойдется с "Миланом". Также отметим, что в составе "зелено-белых" выступает украинский защитник Игорь Пластун.

А 24 января подопечные Паулу Фонсеки сыграют с загребским "Динамо". Серебряные призеры прошлого чемпионата Хорватии в нынешнем сезоне лидируют с 12-очковым отрывом от сплитского "Хайдука".

Напомним, первый зимний сбор "оранжево-черных" пройдет в турецком Белеке с 15 по 24 января.

Сегодня "Шахтер" представил новогодний подарок для болельщиков – мультфильм "Как казаки на "Донбасс Арене" в футбол сыграют".

Ранее стало известно, что "Шахтер" ко второй части сезона будет готовиться в Турции и Дубае. Первый официальный матч 2018 года "Шахтер" проведет в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы". Встреча состоится 21 февраля в Харькове.

Напомним, что "Шахтер" в эти дни показывает шоу "Верю не верю", в котором футболисты и тренеры команды соревнуются в знании своих одноклубников. На данный момент проходит стадия 1/8 финала.
Шахтер Донецк, Динамо Загреб, спарринг, Лудогорец

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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