"Шахтер" открыл стадион для бесплатных занятий футболом для детей уже в 25-м городе Украины

В воскресенье в селе Демьянов Ивано-Франковской области стартовали тренировки проекта Shakhtar Social "Давай, играй!". В день матча четвертого тура чемпионата Украины "Львов" – "Шахтер" на открытие площадки в соседнюю область приехал защитник "оранжево-черных" Валерий Бондарь. Он принял участие в первой тренировке ребят в рамках проекта. Всего в Демьянове под руководством тренера-администратора будут заниматься 60 детей.

"Рад участвовать в таком мероприятии и видеть счастливые лица детей. Площадок "Давай, играй!" становится все больше, и это здорово! В этом проекте ребята проходят основы футбола, занимаются с тренером и учатся работать в команде. Хочется, чтобы как можно больше детей во всех уголках нашей страны имели возможность играть в футбол", – сказал Валерий Бондарь.

Демьянов – 25-й населенный пункт на карте социального проекта по развитию массового детского футбола "Давай, играй!". В 2019 году в нем принимают участие более трех тысяч детей и порядка 50 тренеров.

Ранее проект "Давай, играй!" стартовал в Запорожье:

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