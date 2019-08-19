Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,85

"Шахтер" открыл стадион для бесплатных занятий футболом для детей уже в 25-м городе Украины

19 августа, 18:53

В селе Демьянов Ивано-Франковской области стартовал проект "Давай, играй!"

В воскресенье в селе Демьянов Ивано-Франковской области стартовали тренировки проекта Shakhtar Social "Давай, играй!". В день матча четвертого тура чемпионата Украины "Львов" – "Шахтер" на открытие площадки в соседнюю область приехал защитник "оранжево-черных" Валерий Бондарь. Он принял участие в первой тренировке ребят в рамках проекта. Всего в Демьянове под руководством тренера-администратора будут заниматься 60 детей.

"Рад участвовать в таком мероприятии и видеть счастливые лица детей. Площадок "Давай, играй!" становится все больше, и это здорово! В этом проекте ребята проходят основы футбола, занимаются с тренером и учатся работать в команде. Хочется, чтобы как можно больше детей во всех уголках нашей страны имели возможность играть в футбол", – сказал Валерий Бондарь.

Демьянов – 25-й населенный пункт на карте социального проекта по развитию массового детского футбола "Давай, играй!". В 2019 году в нем принимают участие более трех тысяч детей и порядка 50 тренеров.

Ранее проект "Давай, играй!" стартовал в Запорожье:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Ивано-Франковская область Шахтер Донецк Давай, играй!

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
"Динамо" – "Брюгге": видео голов и обзор прощального матча киевлян в Лиге чемпионовФутбол
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболу
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
Хацкевича сменит испанец:
Хацкевича сменит испанец: "Динамо" определилось с временным главным тренером – СМИФутбол
"Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...