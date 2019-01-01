Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

"Шахтер" гостит во Львове, у "Динамо" – выходной: расписание и результаты 4 тура чемпионата Украины

Сегодня, 12:18

В центральном мате тура встретятся претенденты на бронзовые медали "Заря" и "Александрия"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

4-й тур чемпионата Украины стартует в субботу, 17 августа. Откроет программу тура поединок полтавской "Ворсклы" против "Днепр-1". Также в этот день пройдет матч второго новичка Премьер-лиги – Колос пожалует в гости к "Десне". В воскресенье состоится центральный матч тура между претендентами на бронзовые медали "Заря" – "Александрия", а чемпион страны отправится в гости к неуступчивому "Львову".

Отметим, что в этом туре будет на один матч меньше – поединок двух участников еврокубков – "Динамо" и "Мариуполя" – перенесли на сентябрь, чтобы облегчить календарь, но, как оказалось, перенос матча можно было и не делать – "Мариуполь" проиграл АЗ и вылетел из лиги Европы, а "Динамо" покинуло Лигу чемпионов после матчей с "Брюгге", и в Лиге Европы стартует в сентябре.

Тем не менее, перенос матча пойдет на пользу "Динамо", которое уволило Александра Хацкевича с поста главного тренера, а на его место был назначен Алексей Михайличенко. Новый наставник получит время, чтобы донести игрокам свои идеи.

Суббота, 17 августа

Реклама

14:00 "Ворскла" – "Днепр-1"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 2.50 – 2.95 – 2.75

17:00 "Десна" – "Колос"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.10 – 3.00 – 3.40

В тренде
Сколько Украина заработает на казино и кто остановит войну на Донбассе: главные высказывания недели
Джо Байден. Фото: AFP

Воскресенье, 18 августа

17:00 "Олимпик" – "Карпаты"
В Киеве на стадионе "Динамо"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 2.50 – 2.95 – 2.80

19:30 "Заря" – "Александрия"
В Запорожье на "Славутич Арене"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.70 – 3.40 – 4.60

19:30 "Львов" – "Шахтер"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 12.00 – 7.00 – 1.14

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
3
3
0
0
8
2
6
9
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В
2
ЗаряЗаряЗар
3
2
1
0
5
2
3
7
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н В
3
ДинамоДинамоДин
3
2
0
1
6
2
4
6
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П
4
ДеснаДеснаДес
3
2
0
1
4
2
2
6
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: П В В
5
КолосКолосКол
3
2
0
1
4
4
0
6
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В В П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
3
1
1
1
3
2
1
4
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н П
7
МариупольМариупольМар
3
1
1
1
4
4
0
4
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н
8
ВорсклаВорсклаВор
3
1
0
2
3
5
-2
3
Забитые 5
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В
9
АлександрияАлександрияАле
3
1
0
2
4
6
-2
3
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
3
1
0
2
4
7
-3
3
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: В П П
11
КарпатыКарпатыКар
3
0
1
2
1
6
-5
1
Забитые 6
Пропущеные 1
Разница -5
Результаты последних матчей: П П Н
12
ОлимпикОлимпикОли
3
0
0
3
1
5
-4
0
Забитые 5
Пропущеные 1
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

расписание результаты чемпионат Украины

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
"Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
Дерби
Дерби "Динамо" – "Шахтер" и другие матчи 3-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу 2019
Красотки, которые очаровали игроков
Красотки, которые очаровали игроков "Шахтера": яркие фото спутниц футболистовФутбол
Знойные девушки игроков
Знойные девушки игроков "Динамо", которые точно разбираются в футболеЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...