"Шахтер" гостит во Львове, у "Динамо" – выходной: расписание и результаты 4 тура чемпионата Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

4-й тур чемпионата Украины стартует в субботу, 17 августа. Откроет программу тура поединок полтавской "Ворсклы" против "Днепр-1". Также в этот день пройдет матч второго новичка Премьер-лиги – Колос пожалует в гости к "Десне". В воскресенье состоится центральный матч тура между претендентами на бронзовые медали "Заря" – "Александрия", а чемпион страны отправится в гости к неуступчивому "Львову".

Отметим, что в этом туре будет на один матч меньше – поединок двух участников еврокубков – "Динамо" и "Мариуполя" – перенесли на сентябрь, чтобы облегчить календарь, но, как оказалось, перенос матча можно было и не делать – "Мариуполь" проиграл АЗ и вылетел из лиги Европы, а "Динамо" покинуло Лигу чемпионов после матчей с "Брюгге", и в Лиге Европы стартует в сентябре.

Тем не менее, перенос матча пойдет на пользу "Динамо", которое уволило Александра Хацкевича с поста главного тренера, а на его место был назначен Алексей Михайличенко. Новый наставник получит время, чтобы донести игрокам свои идеи.

Суббота, 17 августа

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14:00 "Ворскла" – "Днепр-1"

ТВ: Футбол-2, Oll.tv

Букмекеры: 2.50 – 2.95 – 2.75

17:00 "Десна" – "Колос"

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 2.10 – 3.00 – 3.40

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Воскресенье, 18 августа

17:00 "Олимпик" – "Карпаты"

В Киеве на стадионе "Динамо"

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 2.50 – 2.95 – 2.80

19:30 "Заря" – "Александрия"

В Запорожье на "Славутич Арене"

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 1.70 – 3.40 – 4.60

19:30 "Львов" – "Шахтер"

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 12.00 – 7.00 – 1.14

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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