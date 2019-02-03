"Шахтер" – "Партизан": где смотреть матч против самого титулованного клуба сербской Суперлиги

Расписание трансляций спарринга украинской и сербской команд на ТВ и в интернете

Матч "Шахтер" - "Партизан" начнется в 16:00. Фото shakhtar.com.

"Шахтер" – "Партизан": где смотреть матч против самого титулованного клуба сербской Суперлиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6b6/46b/5c56b646b4db8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6b6/46b/5c56b646b4db8.jpg 2019-02-03T11:37:20+02:00 Футбол Расписание трансляций спарринга украинской и сербской команд на ТВ и в интернете

В воскресенье, 3 февраля, "Шахтер" на тренировочном сборе в Турции проведет спарринг с сербским "Партизаном" из Белграда. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени. Напомним, что в январе лидеры чемпионата Украины провели в Турции четыре контрольные встречи: с "Хайдуком" (1:4), "Карабахом" (3:1), "Хобро" (2:1) и "Лехом" (3:0). Интересно, что в трех последних играх забивал лучший бомбардир Премьер-лиги Жуниор Мораес, а новичок Манор Соломон в противостоянии с поляками внес в актив "гол + пас". Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

"Партизан" – самый титулованный клуб сербской Суперлиги с момента ее образования в 2006 году (8 побед). До этого "черно-белые" 19 раз выигрывали чемпионат Югославии. В истории белградцев также есть финал Кубка европейских чемпионов – 1966, где команда вела в счете, но волевого успеха добился мадридский "Реал".

Эксперты букмекерских контор считают украинский клуб фаворитом встречи. Так, коэффициент на победу "Шахтера" составляет 1.72, а на победу "Партизана" он равен 4.70, на ничью – 3.60.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Партизан":

канал "Футбол 1" в прямом эфире

oll.tv (в подписке), в прямом эфире

сайт "Шахтера" (для зарегистрированных пользователей), в прямом эфире

канал "Футбол 2" в 21:25, повтор

канал "Футбол 2" 4 февраля в 06:10, повтор

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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