Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты
Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"
Украинская Премьер-лига возобновится в конце февраля поединками 19 тура (базовая дата – 23 февраля). После нескольких недель отпуска наши команды отправились на зимние сборы. Киевское "Динамо" проводит его в Испании, все остальные команды Премьер-лиги – в Турции. На сборах каждая команда запланировала по несколько контрольных игр с представителями европейских чемпионатов, а киевляне даже сразятся с американским клубом "Нью-Ингленд Революшн". Мы подготовили полное расписание матчей украинских клубов на сборах и результаты поединков (обновляется).
Матчи украинских клубов на сборах:
|16.01.19
|Ворскла
|0-0
|Клуж (Румыния)
|19.01.19
|Динамо
|3-0
|Бохум (Германия 2)
|19.01.19
|Ворскла
|0-3
|Университатя (Румыния)
|20.01.19
|Десна
|0-1
|Дунеря (Румыния)
|20.01.19
|Мариуполь
|2-1
|Сепси (Румыния)
|21.01.19
|Десна
|1-2
|Сабаил (Азербайджан)
|22.01.19
|Шахтер
|1:4
|Хайдук (Хорватия)
|22.01.19
|Олимпик
|3:1
|Кайсар (Казахстан)
|23.01.19
|Динамо
|Стяуа (Румыния)
|24.01.19
|Заря
|Лиепая (Латвия)
|24.01.19
|Карпаты
|Септември (Болгария)
|24.01.19
|Мариуполь
|Газ-Метан (Румыния)
|24.01.19
|Черноморец
|ДВТК (Венгрия)
|25.01.19
|Десна
|Ольборг (Дания)
|25.01.19
|Олимпик
|Гонвед (Венгрия)
|26.01.19
|Динамо
|Спарта (Чехия)
|26.01.19
|Шахтер
|Карабах (Азербайджан)
|26.01.19
|Десна
|Приштина (Косово)
|26.01.19
|Александрия
|Ботев (Болгария)
|27.01.19
|Карпаты
|Ружомберок (Словакия)
|27.01.19
|Десна
|Вождовац (Сербия)
|28.01.19
|Мариуполь
|Тренчин (Словакия)
|28.01.19
|Александрия
|Арка Гдыня (Польша)
|28.01.19
|Олимпик
|Работнички (Македония)
|30.01.19
|Заря
|Пролетер (Сербия)
|30.01.19
|Карпаты
|Ягеллония (Польша)
|30.01.19
|Десна
|Младост (Сербия)
|30.01.19
|Александрия
|Черно море (Болгария)
|31.01.19
|Олимпик
|31.01.19
|Черноморец
|Медзью (Польша)
|01.02.19
|Александрия
|Пюник (Армения)
|02.02.19
|Динамо
|Эстерсунд (Швеция)
|02.02.19
|Заря
|Пяст (Польша)
|02.02.19
|Карпаты
|Напредак (Сербия)
|02.02.19
|Александрия
|Вардар (Македония)
|05.02.19
|Динамо
|06.02.19
|Динамо
|Нью-Ингленд (США)
|06.02.19
|Черноморец
|Мура (Словения)
|08.02.19
|Динамо
|Мальме (Швеция)
|09.02.19
|Динамо
|Волеренга (Норвегия)
|10.02.19
|Черноморец
|Ракув (Польша)
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