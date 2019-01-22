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Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 19:05

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Первый матч "Ворсклы" на сборах в Турции. Фото vorskla.com.ua
Первый матч "Ворсклы" на сборах в Турции. Фото vorskla.com.ua.
Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/70b/375/5c470b37564f3.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/70b/375/5c470b37564f3.jpg Футбол Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Украинская Премьер-лига возобновится в конце февраля поединками 19 тура (базовая дата – 23 февраля). После нескольких недель отпуска наши команды отправились на зимние сборы. Киевское "Динамо" проводит его в Испании, все остальные команды Премьер-лиги – в Турции. На сборах каждая команда запланировала по несколько контрольных игр с представителями европейских чемпионатов, а киевляне даже сразятся с американским клубом "Нью-Ингленд Революшн". Мы подготовили полное расписание матчей украинских клубов на сборах и результаты поединков (обновляется).

Матчи украинских клубов на сборах:

16.01.19Ворскла0-0Клуж (Румыния)
19.01.19Динамо3-0Бохум (Германия 2)
19.01.19Ворскла0-3Университатя (Румыния)
20.01.19Десна0-1Дунеря (Румыния)
20.01.19Мариуполь2-1Сепси (Румыния)
21.01.19Десна1-2Сабаил (Азербайджан)
22.01.19Шахтер1:4Хайдук (Хорватия)
22.01.19Олимпик3:1Кайсар (Казахстан)
23.01.19Динамо Стяуа (Румыния)
24.01.19Заря Лиепая (Латвия)
24.01.19Карпаты Септември (Болгария)
24.01.19Мариуполь Газ-Метан (Румыния)
24.01.19Черноморец ДВТК (Венгрия)
25.01.19Десна Ольборг (Дания)
25.01.19Олимпик Гонвед (Венгрия)
26.01.19Динамо Спарта (Чехия)
26.01.19Шахтер Карабах (Азербайджан)
26.01.19Десна Приштина (Косово)
26.01.19Александрия Ботев (Болгария)
27.01.19Карпаты Ружомберок (Словакия)
27.01.19Десна Вождовац (Сербия)
28.01.19Мариуполь Тренчин (Словакия)
28.01.19Александрия Арка Гдыня (Польша)
28.01.19Олимпик Работнички (Македония)
30.01.19Заря Пролетер (Сербия)
30.01.19Карпаты Ягеллония (Польша)
30.01.19Десна Младост (Сербия)
30.01.19Александрия Черно море (Болгария)
31.01.19Олимпик  
31.01.19Черноморец Медзью (Польша)
01.02.19Александрия Пюник (Армения)
02.02.19Динамо Эстерсунд (Швеция)
02.02.19Заря Пяст (Польша)
02.02.19Карпаты Напредак (Сербия)
02.02.19Александрия Вардар (Македония)
05.02.19Динамо  
06.02.19Динамо Нью-Ингленд (США)
06.02.19Черноморец Мура (Словения)
08.02.19Динамо Мальме (Швеция)
09.02.19Динамо Волеренга (Норвегия)
10.02.19Черноморец Ракув (Польша)

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