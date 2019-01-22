Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Первый матч "Ворсклы" на сборах в Турции. Фото vorskla.com.ua.

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/70b/375/5c470b37564f3.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/70b/375/5c470b37564f3.jpg 2019-01-22T19:05:00+02:00 Футбол Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Украинская Премьер-лига возобновится в конце февраля поединками 19 тура (базовая дата – 23 февраля). После нескольких недель отпуска наши команды отправились на зимние сборы. Киевское "Динамо" проводит его в Испании, все остальные команды Премьер-лиги – в Турции. На сборах каждая команда запланировала по несколько контрольных игр с представителями европейских чемпионатов, а киевляне даже сразятся с американским клубом "Нью-Ингленд Революшн". Мы подготовили полное расписание матчей украинских клубов на сборах и результаты поединков (обновляется).

Матчи украинских клубов на сборах:

16.01.19 Ворскла 0-0 Клуж (Румыния) 19.01.19 Динамо 3-0 Бохум (Германия 2) 19.01.19 Ворскла 0-3 Университатя (Румыния) 20.01.19 Десна 0-1 Дунеря (Румыния) 20.01.19 Мариуполь 2-1 Сепси (Румыния) 21.01.19 Десна 1-2 Сабаил (Азербайджан) 22.01.19 Шахтер 1:4 Хайдук (Хорватия) 22.01.19 Олимпик 3:1 Кайсар (Казахстан) 23.01.19 Динамо Стяуа (Румыния) 24.01.19 Заря Лиепая (Латвия) 24.01.19 Карпаты Септември (Болгария) 24.01.19 Мариуполь Газ-Метан (Румыния) 24.01.19 Черноморец ДВТК (Венгрия) 25.01.19 Десна Ольборг (Дания) 25.01.19 Олимпик Гонвед (Венгрия) 26.01.19 Динамо Спарта (Чехия) 26.01.19 Шахтер Карабах (Азербайджан) 26.01.19 Десна Приштина (Косово) 26.01.19 Александрия Ботев (Болгария) 27.01.19 Карпаты Ружомберок (Словакия) 27.01.19 Десна Вождовац (Сербия) 28.01.19 Мариуполь Тренчин (Словакия) 28.01.19 Александрия Арка Гдыня (Польша) 28.01.19 Олимпик Работнички (Македония) 30.01.19 Заря Пролетер (Сербия) 30.01.19 Карпаты Ягеллония (Польша) 30.01.19 Десна Младост (Сербия) 30.01.19 Александрия Черно море (Болгария) 31.01.19 Олимпик 31.01.19 Черноморец Медзью (Польша) 01.02.19 Александрия Пюник (Армения) 02.02.19 Динамо Эстерсунд (Швеция) 02.02.19 Заря Пяст (Польша) 02.02.19 Карпаты Напредак (Сербия) 02.02.19 Александрия Вардар (Македония) 05.02.19 Динамо 06.02.19 Динамо Нью-Ингленд (США) 06.02.19 Черноморец Мура (Словения) 08.02.19 Динамо Мальме (Швеция) 09.02.19 Динамо Волеренга (Норвегия) 10.02.19 Черноморец Ракув (Польша)

Читайте также Фотогеничные и энергичные: рейтинг футболистов чемпионата Украины в соцсетях

Вы сейчас просматриваете новость " Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...