"Шахтер" перед матчем с "Динамо" выставит Кубок Украины для харьковчан
Трофей будет выставлен для всех желающих в клубном фан-шопе на стадионе "Металлист" 7 апреля
7 апреля, в воскресенье, в 17:00 в Харькове на стадионе "Металлист" состоится главный матч украинской футбольной весны. Скрытый финал Кубка Украины – в четвертьфинале розыгрыша. "Шахтер" против "Динамо". "Горняки" – фавориты. Котировки букмекеров на победу: 1.45 – на "Шахтер", 2.77 – на "Динамо". Вероятность прохода в полуфинал "Шахтера" оценивают в 66%, "Динамо" – в 34%. На стороне "горняков" – достижения в турнире: 12 выигранных Кубков против 11 – у киевлян. Но в пользу "Динамо" – статистика личных встреч Александра Хацкевича и Паулу Фонсеки. Португальский тренер "Шахтера" выиграл 3 из 9 матчей, тогда как в активе наставника динамовцев – 5 побед над визави. Еще в одной игре была зафиксирована ничья. Но в этот раз ничьей быть не может никак.
За несколько дней до поединка стало известно, что болельщики смогут увидеть Кубок Украины в Харькове. Трофей будет выставлен в клубном фан-шопе на стадионе "Металлист". Фанаты смогут увидеть Кубок и сделать фото на память в день матча, 7 апреля, с 14:00 до 17:00, когда начнется поединок "Шахтер" – "Динамо".
Ранее стало известно, что "Шахтер" отчитался о продаже билетов на матч против "Динамо" и готовит фанатам сюрприз. Болельщиков ждут футбольные аттракционы, конкурсы и бесплатные сладости для детей. Развлекательная программа начнется за 2 часа до игры – в 15:00.
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