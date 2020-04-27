"Шахтер" передал 20 комплектов формы и мячей детям из сгоревших сел на Житомирщине

Уже третью неделю горят чернобыльские леса. В ночь с 16 на 17 апреля огонь из леса перекинулся на небольшие лесные села Овруческого района Житомирской области: Магдин, Личманов, Острова. Из-за сильного ветра, села в считанные минуты были охвачены огнем. Без крыши над головой и вещей первой необходимости остались 37 жителей этих сел, среди которых большое количество детей. Люди были эвакуированы в соседнее село.

Волонтеры, помогающие пострадавшим, обратились в футбольный клуб "Шахтер" с просьбой передать мяч для мальчика одной из семей. Руководство клуба немедленного отреагировало, более того, представитель "Шахтера" непосредственно отправился на место трагедии и передал пострадавшим детям 20 комплектов спортивной формы, мячи и рюкзаки.

"Конечно, спортивный инвентарь – это не первоочередные нужды, но дети всегда остаются детьми. Поэтому мы собрали для 20 детей района спортивную форму, мячи и рюкзаки. Также мы узнали, что еще необходимо пострадавшим и готовим новую посылку", – рассказала директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

Реклама

В настоящее время волонтерами организован сбор средств для оказания помощи потерпевшим от пожаров в Житомирской области, а также сформирован список необходимых вещей для пострадавших семей.

Смотрите видео: каким был пожар в Житомирской области

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама