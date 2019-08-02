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"Шахтер" представил крутой ролик, в котором Срна заговорил по-украински

Сегодня, 17:10

В клубе вспомнили победу в Кубке УЕФА

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" представил крутой ролик, в котором Срна заговорил по-украински https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80 Футбол В клубе вспомнили победу в Кубке УЕФА

"Шахтер" представили новый комплект домашней формы сезона-2019/2020. Дизайн футболки вдохновлен легендарной расцветкой формы, в которой "Шахтер" 10 лет назад завоевал Кубок УЕФА. Донецкий клуб опубликовал красочное видео с кадрами о победе в финале, а капитан той команды Дарио Срна стал главным героем эффектного ролика.

Кстати, перед матчем чемпионата Украины в клубном магазине на стадионе "Металлист" состоится встреча Жуниора Мораеса с болельщиками. На мероприятии каждый фанат сможет сделать фото и взять автограф у нападающего. Но главной особенностью встречи станет возможность приобрести абонемент на сезон из рук самого футболиста!  Уже в 17:00 откроются ворота стадиона, где игроки "Шахтера" проведут открытую тренировку и презентуют новую домашнюю форму.

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Напомним, донецкий "Шахтер" одержал волевую победу над "Александрией" в первом туре Премьер-лиги, а Тайсон записал на свой счет результативный удар. Также в этом матче был назначен первый пенальти в сезоне, но Марлос с "точки" не сумел переиграть Юрия Панькива.

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Также добавим, что матч "Шахтер" – "Карпаты" состоится в воскресенье 4 августа на ОСК "Металлист" в Харькове. Билеты можно приобрести по тут.

Обзор стартового матча Шахтера в новом чемпионате Украины:

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видео форма чемпионат Украины Шахтер Донецк

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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