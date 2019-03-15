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"Шахтер" представил новичков Тете и Маркоса. Палкин: В будущем станут звездами европейского футбола

Сегодня, 10:11

​​​​​​​Гендиректор клуба считает, что за последние восемь месяцев клуб провел отличную трансферную кампанию

"Шахтер" представил новичков Тете и Маркоса. Палкин: В будущем станут звездами европейского футбола Футбол ​​​​​​​Гендиректор клуба считает, что за последние восемь месяцев клуб провел отличную трансферную кампанию



14 марта в отеле "Опера" состоялось официальное представление новых игроков "Шахтера" Тете и Маркоса Антонио. Генеральный директор клуба Сергей Палкин вручил бразильским полузащитникам игровые футболки (Маркос Антонио выбрал номер 88, а Тете – 14) и прокомментировал трансферную кампанию.

- Трансферная политика – это процесс, который не заканчивается – признался Палкин. – Потому что и от нас уходят футболисты, и всегда появляются новые хорошие, качественные игроки. Если брать последние восемь месяцев, то, я считаю, мы провели отличную трансферную кампанию и приобрели очень хороших футболистов. Эти ребята, если будут трудиться усердно, в будущем станут звездами европейского футбола. Мы со своей стороны сделали все, чтобы их привлечь, и теперь очередь за ними – доказывать, что они достойны играть в нашей команде и достойны носить футболку "Шахтера". Сегодня все в их руках.

- Стоит ли ожидать подписания центральных защитников в следующее трансферное окно?

- Рано загадывать. Наступит следующее трансферное окно, тогда будут приниматься решения. Еще есть время, и многое может измениться. Но если говорить о ситуации на сегодня, то мы не принимали никаких решений по этой позиции, потому что у нас есть центральные защитники.

Ранее "Сегодня" сообщали, что футболисты "горняков" Андрей Пятов и Тайсон подарили болельщику "Шахтера" инвалидную коляску. "Когда игроки вышли вручить мне подарок, я не поверил глазам", – рассказал фанат "горняков". 

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Тег Шахтер Донецк, Сергей Палкин, Маркос Антонио, Тете

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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