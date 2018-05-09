"Шахтер" прогулялся накануне финала Кубка Украины

До начала финального поединка Кубка Украины в Днепре между "Шахтером" и "Динамо" остается несколько часов. После завтрака "горняки" отправились на традиционную прогулку по городу. К финальному противостоянию дончане подходят в отличном настроении: футболисты с удовольствием раздавали автографы и фотографировались с болельщиками.

"Шахтер" сегодня сыграет в домашней оранжево-черной форме, киевляне – в синей.

Стартовый свисток арбитра встречи Юрия Можаровского прозвучит в 20:30. Прямая телетрансляция – на каналах "Украина" и "Футбол 1". Текстовый онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" доступен на нашем сайте.

"Динамо" – "Шахтер". Путь к финалу:

На пути к финалу "Динамо" только в дополнительное время обыграло "Александрию" (3:2), разобралось с черниговской "Десной" (2:0) из Первой лиги и разгромило второлиговый "Днепр-1" (4:1). "Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей" в овертайме (4:3), разгромил "Верес" (4:0), а затем и "Мариуполь" (5:1).

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом финала Кубка Украины: коэффициент на победу команда Паулу Фонсеки – 1.85, на ничью – 3.40, на победу "Динамо" – 4.10.

Добавим, что, в случае ничьей в основное время, согласно регламенту, далее команды ждет дополнительное время и при необходимости серия послематчевых пенальти.