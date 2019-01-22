"Шахтер" проиграл "Хайдуку" в товарищеском матче
"Горняки" пропустили четыре мяча от хорватского клуба
Сегодня на турецком сборе донецкий "Шахтер" провел первый спарринг в нынешнем году. Подопечные Паулу Фонсеки встретились с хорватским "Хайдуком", который идет на шестом месте в национальном чемпионате.
Хорваты открыли счет в середине первого тайма. После фола в штрафной Матвиенко, Цакташ реализовал пенальти. Через две минуты они удвоили свое преимущество. "Горняки" очень быстро организовали "ответку". Дентиньо головой пробил в угол. Тем не менее, на перерыв "Хайдук" ушел таки с перевесом в два мяча. Жайро реализовал выход один на один.
После перерыва у "Шахтера" были шансы забить, но отличиться еще раз удалось хорватам.
"Шахтер" – "Хайдук" – 1:4
Голы: Цакташ (21, пен.), Делич (23), Жайро (40), Теклич (60) – Дентиньо (30)
Стартовый состав "Шахтера": Пятов, Болбат, Хочолава, Матвиенко, Данченко, Майкон, Алан Патрик, Нем, Тайсон, Дентиньо, Кайоде. На замену выходили: Кудрик, Сикан, Бутко, Кривцов, Малышев, Исмаили, Степаненко, Тотовицкий, Марлос, Коваленко, Мудрик, Мораес.
Напомним, что вчера "Шахтер" подписал контракт с 17-летним украинским нападающим Даниилом Сиканом. Соглашение с воспитанником львовских "Карпат" рассчитано на три года.
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