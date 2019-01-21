"Шахтер" подписал контракт с 17-летним украинским нападающим

Игрок юношеской сборной Украины Даниил Сикан присоединился к "горнякам", подписав трехлетнее соглашение

Даниил Сикан. Фото shakhtar.com.

"Шахтер" подписал контракт с 17-летним украинским нападающим //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/629/377/5c462937774a9.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/629/377/5c462937774a9.jpg 2019-01-21T22:28:24+02:00 Футбол Игрок юношеской сборной Украины Даниил Сикан присоединился к "горнякам", подписав трехлетнее соглашение

Лидер чемпионата Украины "Шахтер" подписал контракт с 17-летним украинским нападающим Даниилом Сиканом. Соглашение с воспитанником львовских "Карпат" рассчитано на три года.

В текущем сезоне Даниил Сикан выступал преимущественно в чемпионате U19 (10 матчей, 5 голов). Игрок юношеской сборной Украины (футболисты до 19 лет). 12 августа 2018 года Сикан дебютировал за первую команду "Карпат" в поединке Премьер-лиги с "Зарей". Даниил Сикан родился 16 апреля 2001 года в Житомире, рост футболиста – 185 см.

Напомним, что сегодня "Шахтер" прибыл на сборы в Турцию без новичка Соломона. "Горняки" прилетели в Анталью, а затем переехали в Белек. Паулу Фонсека взял на сборы 27 футболистов, а израильтянин Манор Соломон присоединится к команде после первых сборов.

Ранее мы писали, что билеты на матч "Шахтер" – "Айнтрахт" поступили в свободную продажу. Поединок плей-офф Лиги Европы состоится в Харькове.

Напомним, что "Динамо" свой сбор проводит в Испании. В субботу киевляне в первом спарринге обыграли немецкий "Бохум" со счетоим 3:0. В середине первого тайма счет открыл Виктор Цыганков, а во втором дублем отметился Назарий Русин.

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