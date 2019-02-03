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"Шахтер" проиграл "Партизану" в товарищеском матче

Сегодня, 18:25

"Горняки" пропустили два гола от сербов в первом тайме

"Горняки" играют с "Партизаном"
"Горняки" играют с "Партизаном". Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
"Шахтер" проиграл "Партизану" в товарищеском матче //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/715/e7c/5c5715e7c8ce8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/715/e7c/5c5715e7c8ce8.jpg Футбол "Горняки" пропустили два гола от сербов в первом тайме

Сегодня на сборах в Турции донецкий "Шахтер" провел товарищеский поединок против белградского "Партизана". Надо сказать, что "Партизан" – самый титулованный клуб сербской Суперлиги с момента ее образования в 2006 году (8 побед). До этого "черно-белые" 19 раз выигрывали чемпионат Югославии. В истории белградцев также есть финал Кубка европейских чемпионов – 1966, где команда проиграла мадридскому "Реалу".

Матч белградцы начали резво и им удалось забить быстрый гол. Уже на восьмой минуте Николич нанес точный удар низом. Далее настал черед опасным атакам "горняков", которые завершали Мораес и Исмаили. Но отыграться не получилось. А вот "Партизан" до перерыва удвоил свое преимущество. Второй гол в ворота Пятова на 39-й минуте забил Шчекич.

После перерыва "Шахтер" шел вперед, пытаясь отыграться, но оборона "Партизана" играла надежно, да и выручал голкипер Стокойвич. В итоге победа "Партизана" со счетом – 2:0.

Свой следующий поединок на сборах "Шахтер" проведет 4 февраля: в 10:00 "оранжево-черные" встретятся с болгарским "Ботевом".

Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

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Тег Партизан, товарищеский матч, Шахтер Донецк

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Сегодня|Спорт

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