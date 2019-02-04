"Шахтер" разгромил "Ботев" в товарищеском матче
В ворота болгарской команды "горняки" забили шесть мячей
Сегодня донецкий "Шахтер" провел свой очередной контрольный поединок на сборах в Турции. Соперником донецкой команды стал болгарский "Ботев".
Пятая команда Болгарии не смогла оказать достойного сопротивления чемпиону Украины и была разгромлена "Шахтером". Начало разгрому положил Андрей Тотовицкий, который отличился дублем за 4 минуты. Первый тайм закончился со счетом 2:0 в пользу "горняков", но уже на старте второго тайма болгары воспользовались ошибкой защитников "Шахтера" и сократили счет до минимума.
Дальнейшее развитие событий не дало сомневаться в преимуществе команды Фонсеки – еще четыре раза мяч влетал в сетку ворот соперника донецкой команды.
"Шахтер" – "Ботев" – 6:1
"Шахтер": Трубин, Бутко, Бондарь, Малышев (Степаненко 75), Матвиенко, Чоботенко, Соломон (Сикан 68), Марлос (Фернандо 59), Майкон, Тотовицкий, Кайоде.
Голы: Тотовицкий (33, 37), Бутко (51), Кайоде (54, 87), Майкон (71) – Марин (47).
Напомним, что вчера в товарищеском матче "Шахтер" проиграл сербскому "Партизану" – 0:2. Следующим соперником "горняков" на сборах будет австрийский "Ваккер". Поединок состоится 7 февраля, начало в 10:00 по киевскому времени.
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