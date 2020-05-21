"Шахтер" – "Рух": первый матч лидеров Премьер-лиги покажет клубный канал "горняков"

Битву лидеров Премьер-лиги и Первой лиги можно будет посмотреть в прямом эфире в воскресенье утром

Во всем мире спорт возвращается после длительной вынужденной карантинной паузы. В скором времени случится это и в Украине – на 30 мая запланирован рестарт футбольной Премьер-лиги. Тем временем, уже точно известно, что 24 мая свой первый матч после более, чем двухмесячного перерыва, проведет лидер чемпионата Украины "Шахтер". Соперником станет лидер Первой лиги "Рух".

Матч пройдет на территории тренировочного комплекса в Святошино в воскресенье и начнется в 11:00. Стало известно, что поединок в прямом эфире покажет канал Shakhtar TV, для которого это событие станет первым подобным опытом – клубный канал начал вещание уже на карантине, в середине апреля.

Таким образом, посмотреть матч "Шахтер" – "Рух" сможет любой желающий. Канал Shakhtar TV транслируется на платформе oll.tv в свободном доступе.

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Расписание товарищеских матчей клубов Премьер-лиги, о которых известно на данный момент:

22 мая 14:00 "Александрия" – "Ворскла". Стадион "Ника"

22 мая 14:00 "Динамо" – "Рух". Стадио "Динамо"

22 мая 15:00 "Минай" – "Львов". Стадион "Минай"

23 мая 17:00 "Колос" – "Олимпик". Малая Солтановка

24 мая 11:00 "Шахтер" – "Рух". База "Святошин"

26 мая время уточняется "Александрия" – "Черкащина". Стадион "Александрия"

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Напомним, что до наступления жесткого карантина "Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург" в первой игре 1/8 финала Лиги Европы. Все голы того поединка:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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