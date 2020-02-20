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Дебют VAR и два отмененных гола: "Шахтер" сильнее "Бенфики" в первом матче плей-офф Лиги Европы

20 февраля, 21:55

Команда Каштру обыграла португальский клуб со счетом 2:1

"Шахтер" в Харькове, на "ОСК Металлист" провел первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики". Мы провели онлайн матча "Шахтер" – "Бенфика" с видео голов и яркими моментами.

В первые 20 минут гости перехватили инициативу и завладели мячом, но "Шахтер" все-таки забил. Марлос открыл счет после контратаки. Хавбек сыграл на добивании после удара Жуниора Мораеса. Однако арбитр матча Бобби Мэдден после видеоповтора отменил гол из-за офсайда. Спустя пять минут Коваленко в стиле Марлоса пытался пробить с левой ноги, но кипер потянул удар. Под конец тайма у "Бенфики" был хороший шанс забить. Алан Патрик позволил себя обыграть, Пиции незамедлительно воспользовался и низом ударил в дальний, но не смог попасть в створ ворот.

Отлично начали второй тайм "горняки". Сперва, Мораес продрался сквозь защитника, вывалился один на один, но пробил точно в руки кипера "Бенфики". После этого Исмаили ворвался в штрафную справа и пробил в дальний угол после прекрасного паса партнера.

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Гол пришел на 56-й минуте. Марлос обыгрался с Мораесом, форвард скинул на Патрика, Алан ювелирным ударом попал точно в угол ворот. Бенфика отыгралась на 66 минуте. Сперва Тавареш точным ударом забил гол, обыграв почти всю защиту, но VAR отменил гол, и главный судья Бобби Мэдден назначил пенальти. Перед самим ударов Тамаша Кривцов сфолил на сопернике. Пицци уверенно реализовал пенальти. Спустя 10 минут Виктор Коваленко снова вывел донецкий клуб вперед. Тайсона обокрал защитника и отдал на Мораеса, форвард отыграл на Виктора и тот уже вколотил круглого в ворота.

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Могли сравнять счет гости, но Пятов был на высоте. Гримальдо сильнейшим ударом по центру пытался пробить кипера "горняков", но Андрей потащил этот "выстрел". Концовка встречи прошла на встречных курсах и финальный свисток зафиксировал счет 2:1 в пользу "Шахтера". Ответный матч – 27 февраля в Лиссабоне.

Смотрите, как "Шахтер" играл на зимних сборах

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Лига Европы Шахтер Донецк Бенфика

Источник: Сегодня|Спорт

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