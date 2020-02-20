"Шахтер" – "Бенфика": онлайн матча 1/16 финала Лиги Европы

В четверг, 20 февраля, в Украине возобновится вторая часть футбольного сезона: донецкий "Шахтер" в Харькове на стадионе "Металлист" примет португальскую "Бенфику" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Матч начнется в 19:55, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ШАХТЕР" – "БЕНФИКА"

Что говорили тренеры перед матчем:

Луиш Каштру: Завтра встретятся две очень схожие команды, обе лидируют в своих чемпионатах. Ни в коем случае нельзя сейчас назвать фаворита. Мы не были перегружены играми. Но это может с нами сыграть и плохую шутку. "Бенфика" сейчас проводит активный чемпионат, а мы не имеем этой игровой практики. Сейчас Лига Европы является не менее важной целью, чем чемпионство.

Бруну Лаже: "Шахтер" прекрасно выступает в последнее время в еврокубках и демонстрирует довольно неплохие результаты. С этой командой будет сложно, но мы постараемся показать все самое лучшее, что у нас есть. Очень сжатый график, всего три дня отдыха. Команда едва успевает восстанавливаться после сложных матчей. Это может сказаться на результате.

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История противостояния "Шахтер" – "Бенфика":

Команды пересекались в своей истории лишь однажды – на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2007/2008 годов. В Лиссабоне "Шахтер" одержал минимальную победу 1:0 благодаря голу Жадсона, а в Донецке сильнее оказались "орлы" (2:1) – на гол Кристиано Лукарелли они ответили дублем Оскара Кардосо.

Как команды готовились к Лиге Европы:

Если для "Шахтера" этот матч станет первым официальным в 2020 году, то "Бенфика" имела лишь небольшие каникулы во время Рождественских праздников, а потому находится на полном ходу. Правда, в последних матчах команда Бруну Лаже растеряла форму и не может выиграть уже три матча подряд. "Орлы" остаются на первом месте турнирной таблице чемпионата Португалии, но "Порту" уже дышит им в затылок.

Ранее мы рассказывали о том, как португальцы едят паштел-де-ната и почему болеют за "Бенфику" – горячие факты о сопернике "Шахтера".

"Шахтер", тем временем, готовился к возобновлению сезона в Турции. "Горняки" провели два сбора в Белеке, где сыграли восемь контрольных матчей, а по возвращении в Украину провели спарринг с "Волынью":

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"Шахтер" – "Лех" – 1:0

"Шахтер" – "Войводина" – 1:1

"Шахтер" – "Пролетер" – 0:1

"Шахтер" – "Словацко" – 1:0

"Шахтер" – "Македония ГП" – 2:0

"Шахтер" – "Сеннерйюск" – 2:2

"Шахтер" – "Олимпия" – 3:1

"Шахтер" – "Вентспилс" – 1:0

"Шахтер" – "Волынь" – 2:0

Заявка "горняков" на первый официальный матч в 2020 году:

В Лигу Европы "Бенфика", как и "Шахтер", перешла по итогам группового этапа Лиги чемпионов, португальцы заняли третье место в квартете с "Лейпцигом", "Лионом" и "Зенитом", опередив российский клуб по дополнительным показателям. На групповом этапе "орлы" одержали две победы, один матч свели вничью и трижды проиграли.

Смотрите, как "Бенфика" играла в Лиге чемпионов:

"Шахтер", напомним, начинал евросезон в Лиге чемпионов, но не сумел пробиться в плей-офф турнира, заняв третье место в группе с "Манчестер Сити", "Аталантой" и загребским "Динамо".

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Бенфика":

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом первого матча 1/16 финала Лиги Европы: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.37, на ничью – 3.50, на победу "Бенфики" – 3.05. А вот на проход в следующий раунд, по мнению аналитиков, больше шансов у португальцев. Котировки на выход в 1/8 финала поделились следующим образом: 1.64 на "Бенфику" и 2.34 – на "Шахтер".

Обзор контрольного матча "Шахтера" в Турции:

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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