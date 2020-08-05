"Шахтер" – в четвертьфинале Лиги Европы! Два удаления, отмененный пенальти и град голов в концовке – на "Олимпийском" было жарко!

В Киеве чемпион Украины обыграл "Вольфсбург" - теперь "Шахтер" отправится в Германию на решающие стадии плей-офф

"Шахтер" пробился в четвертьфинал Лиги Европы! В ответной игре с немецким "Вольфсбургом" наш чемпион победил со счетом 3:0, забив все мячи на последних минутах поединка. Матч прошел без зрителей, но на "Олимпийском" в Киеве было жарко в обоих смыслах этого слова – смотрите хронику матча "Шахтер" – "Вольфсбург".

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В первом тайме клуб из европейского ТОП-чемпионата ничего не смог создать у ворот Андрея Пятова, а во втором имел хорошие моменты лишь со стандартов – но удачно играл голкипер украинского клуба. У "горняков" моментов хватало и в первом тайме – чего стоит штанга Марлоса!

А гости свой первый удар в створ ворот "горняков" нанесли лишь на 15-й минуте второго тайма, когда Кривцов сфолил в метре от линии штрафной и "Вольфсбург" получил шанс на стандарт с очень перспективной позиции: мощный удар прямо по центру отбил Андрей Пятов.

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В середине второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота чемпионов Украины, но после просмотра повтора отменил свое решение – фол был, но за пределами штрафной. "Шахтер" был наказан не пенальти, а удалением: после использования VAR спорную прямую красную карточку получил Давид Хочолава.

Составы уравнялись быстро: защитник Джон Брукс влетел ногой в живот Мораесу, получил второе предупреждение и покинул поле.

Когда уже казалось, что матч завершится комфортной для украинского клуба ничьей, голы посыпались! Дубль Мораеса (89-я и 90+4-я минуты) и мяч Манора Соломона (90+2) позволили "Шахтеру" пройти "Вольфсбург" с общим счетом 5:1!

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"Шахтер" – в четвертьфинале, где сыграет с победителем пары "Базель" – "Айнтрахт".

Начиная со стадии 1/4 финала Лига Европы будет доигрываться в Германии – в Дюссельдорфе, Кельне, Дуйсбурге и Гельзенкирхене, все противостояния – из одного матча. Четвертьфиналы пройдут 10 и 11 августа, полуфиналы – 16 и 17 августа, финал – 21 августа в Кельне.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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