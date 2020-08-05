Українська
$ 27,82
32,72
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Шахтер" – в четвертьфинале Лиги Европы! Два удаления, отмененный пенальти и град голов в концовке – на "Олимпийском" было жарко!

5 августа, 21:51

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

В Киеве чемпион Украины обыграл "Вольфсбург" - теперь "Шахтер" отправится в Германию на решающие стадии плей-офф

"Шахтер" пробился в четвертьфинал Лиги Европы! В ответной игре с немецким "Вольфсбургом" наш чемпион победил со счетом 3:0, забив все мячи на последних минутах поединка. Матч прошел без зрителей, но на "Олимпийском" в Киеве было жарко в обоих смыслах этого слова – смотрите хронику матча "Шахтер" – "Вольфсбург".

Реклама

В первом тайме клуб из европейского ТОП-чемпионата ничего не смог создать у ворот Андрея Пятова, а во втором имел хорошие моменты лишь со стандартов – но удачно играл голкипер украинского клуба. У "горняков" моментов хватало и в первом тайме – чего стоит штанга Марлоса!

А гости свой первый удар в створ ворот "горняков" нанесли лишь на 15-й минуте второго тайма, когда Кривцов сфолил в метре от линии штрафной и "Вольфсбург" получил шанс на стандарт с очень перспективной позиции: мощный удар прямо по центру отбил Андрей Пятов.

Реклама

В середине второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота чемпионов Украины, но после просмотра повтора отменил свое решение – фол был, но за пределами штрафной. "Шахтер" был наказан не пенальти, а удалением: после использования VAR спорную прямую красную карточку получил Давид Хочолава.

Составы уравнялись быстро: защитник Джон Брукс влетел ногой в живот Мораесу, получил второе предупреждение и покинул поле.

В тренде
"Босс" Усик на вертолете прилетел на боксерское шоу под Киевом: онлайн-трансляция боев

Когда уже казалось, что матч завершится комфортной для украинского клуба ничьей, голы посыпались! Дубль Мораеса (89-я и 90+4-я минуты) и мяч Манора Соломона (90+2) позволили "Шахтеру" пройти "Вольфсбург" с общим счетом 5:1!

Реклама

"Шахтер" – в четвертьфинале, где сыграет с победителем пары "Базель" – "Айнтрахт".

Начиная со стадии 1/4 финала Лига Европы будет доигрываться в Германии – в Дюссельдорфе, Кельне, Дуйсбурге и Гельзенкирхене, все противостояния – из одного матча. Четвертьфиналы пройдут 10 и 11 августа, полуфиналы – 16 и 17 августа, финал – 21 августа в Кельне.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Шахтер Донецк пенальти удаление Вольфсбург Жуниор Мораес VAR Манор Соломон

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблица
Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблицаФутбол
Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
"Шахтер" – "Вольфсбург": онлайн матча 1/8 финала Лиги ЕвропыФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять