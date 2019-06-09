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"Шахтер" восстановил газон стадиона "Металлист" в Харькове

9 июня, 17:01

Донецкий клуб готовит арену к следующему сезону

Работа на арене в Харькове
Работа на арене в Харькове. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

По завершении футбольного сезона на ОСК "Металлист" в Харькове провели плановое обновление газона. О том, для чего нужна реновация, как она проходит и когда поле будет принимать матчи, рассказал директор по эксплуатации ООО "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько.

– Реновация газона обычно проводится раз в два года. Учитывая же интенсивность тренировок и поединков на ОСК "Металлист", где играют два клуба и сборная Украины, обновление необходимо ежегодно. Мы были готовы начать работы уже в конце мая, но по просьбе главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко оставили поле для тренировок и выполнили весь комплекс мероприятий с 5 по 7 июня. От начала и до конца процессом занималась агрономическая служба ФК "Шахтер", имеющая огромный опыт в этом вопросе. 

– В чем заключается реновация и что она дает полю?
– Сперва специальной техникой, которая в Украине есть только у нашего клуба, снимается верхний слой газона. Причем поле ОСК "Металлист" относится к гибридным видам и прошито специальными волокнами по технологии Desso GrassMaster, потому снять слой следует таким образом, чтобы не повредить систему. Это позволяет избавиться от накопившейся органики, постепенно образующейся в результате эксплуатации поля и создающей определенные проблемы: газон становится скользким, неудобным и травмоопасным для футболистов. После реновации улучшаются дренажные свойства, удаляется вредоносная микрофлора, которая может повредить траву, а также происходит обновление системы Desso GrassMaster для усиления газона. Есть еще и эстетический аспект: меняется райграс, поле омолаживается, становится более ярким и приятным на вид. 

– Что теперь будет происходить с газоном и когда поле будет готово к приему матчей?
– Назвать нынешние погодные условия благоприятными для роста травы трудно, но мы знаем, как справляться с такими сложностями. Газон будет расти, и в конце июля мы должны получить хорошее крепкое покрытие. Свой первый домашний матч нового сезона "Шахтер" проведет на обновленном поле ОСК "Металлист".

Ранее мы писали, что "Шахтер" проведет летние сборы в двух разных странах.

Напомним, что в прошлом сезоне "Шахтер" сделал дубль – выиграл Кубок Украины и Премьер-лигу. 


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Тег футбол, Шахтер Донецк, стадион Металлист

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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