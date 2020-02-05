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"Шахтер" всухую обыграл пятую команду Македонии: смотреть видео голов

5 февраля, 12:46

"Горняки" выиграли первый из двух запланированных на сегодня спаррингов

Донецкий "Шахтер" одержал первую победу на втором тренировочном сборе в Турции. Подопечные Луиша Каштру обыграли клуб "Македония Герче Петров" из Северной Македонии. Счет в матче уже на 13-й минуте открыл Тете, а перед самым перерывом его удвоил Фернандо. Во втором тайме команды не отличились забитыми голами.

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"Шахтер" – "Македония ГП" – 2:0
Голы: Тете (13), Фернандо (44)

"Шахтер": Крыськив (Шевченко, 46), Трубин (Дентиньо, 46, Вакула, 60), Бондарь В. (Муравский, 77), Бутко, Хочолава, Бондаренко, Маркос Антонио, Тете, Фернандо (Сикан, 46), Сиприано, Коноплянка (Веллингтон Нем, 57)

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Отметим, что сегодня "Шахтер" проведет еще один спарринг. В 16:00 начнется контрольный поединок против датского "Сендерюске".

В целом в Белеке команда сыграет четыре матча:

  • 5 февраля, 10:30. "Македония ГП" – 2:0
  • 5 февраля, 16:00. "Сендерйюске" (11-е место чемпионата Дании)
  • 8 февраля, 16:00. "Олимпия" (лидер чемпионата Словении)
  • 9 февраля, 09:00. "Вентспилс" (3-е место чемпионата Латвии)

Напомним, что накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. Уже 20 февраля "горняки" возобновят евросезон матчем против "Бенфики". Вне заявки остались Богдан Бутко, Витао, Веллингтон Нем, а также Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев.

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Источник: Сегодня|Спорт

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