"Шахтер" всухую обыграл пятую команду Македонии: смотреть видео голов

"Горняки" выиграли первый из двух запланированных на сегодня спаррингов

Донецкий "Шахтер" одержал первую победу на втором тренировочном сборе в Турции. Подопечные Луиша Каштру обыграли клуб "Македония Герче Петров" из Северной Македонии. Счет в матче уже на 13-й минуте открыл Тете, а перед самым перерывом его удвоил Фернандо. Во втором тайме команды не отличились забитыми голами.

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"Шахтер" – "Македония ГП" – 2:0

Голы: Тете (13), Фернандо (44)

"Шахтер": Крыськив (Шевченко, 46), Трубин (Дентиньо, 46, Вакула, 60), Бондарь В. (Муравский, 77), Бутко, Хочолава, Бондаренко, Маркос Антонио, Тете, Фернандо (Сикан, 46), Сиприано, Коноплянка (Веллингтон Нем, 57)

Отметим, что сегодня "Шахтер" проведет еще один спарринг. В 16:00 начнется контрольный поединок против датского "Сендерюске".

В целом в Белеке команда сыграет четыре матча:

5 февраля, 10:30. "Македония ГП" – 2:0

5 февраля, 16:00. "Сендерйюске" (11-е место чемпионата Дании)

8 февраля, 16:00. "Олимпия" (лидер чемпионата Словении)

9 февраля, 09:00. "Вентспилс" (3-е место чемпионата Латвии)

Напомним, что накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. Уже 20 февраля "горняки" возобновят евросезон матчем против "Бенфики". Вне заявки остались Богдан Бутко, Витао, Веллингтон Нем, а также Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев.

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