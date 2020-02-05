Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,46

"Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы

5 февраля, 08:20

"Горняки" стартуют в еврокубке уже 20 февраля

/ Фото: UEFA.com

Донецкий "Шахтер" огласил заявку на матчи 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики". Первый матч состоится 20 февраля в Харькове, билеты на матч "Шахтер" – "Бенфика" появились в продаже от 50 гривен. Ответная встреча пройдет через неделю в Лиссабоне.

Вне заявки остались Богда Бутко, Витао, Веллингтон Нем, а также Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев. Интересно, что все игроки кроме Бутко поехали с командой на второй сбор в Турцию, а вот Богдан занят поисками новой команды.

По списку А заявлены 24 футболиста.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов

Защитники: 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 98. Додо

Реклама

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Евгений Коноплянка, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 76. Александр Пихаленок, 99. Фернандо

Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 45. Даниил Сикан

Еще 6 игроков заявлены по списку Б.

В тренде
"Вест Хэм" – "Ливерпуль": онлайн трансляция матча Премьер-лиги
Деклан Райс - самый дорогой футболист в составе "Вест Хэма"

Вратари: 51. Никита Турбаевский, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 77. Валерий Бондарь, 87. Назарий Муравский

Полузащитники: 75. Артем Бондаренко, 91. Михаил Мудрик

В Белеке команда сыграет четыре матча. Ранее "Шахтер" объявил список спарринг-партнеров на втором сборе в Турции:

  • 5 февраля, 10:30. "Македония ГП" (5-е место чемпионата Северной Македонии)
  • 5 февраля, 16:00. "Сендерйюске" (11-е место чемпионата Дании)
  • 8 февраля, 16:00. "Олимпия" (лидер чемпионата Словении)
  • 9 февраля, 09:00. "Вентспилс" (3-е место чемпионата Латвии)

Смотрите, как на первом сборе "Шахтер" переиграл "Словацко" – 1:0

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига Европы Шахтер Донецк Бенфика

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Наставник
Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийцаФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн матча чемпионата ИспанииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблицаФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция "манкунианского дерби"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...