"Шахтер" ввел именные сиденья на трибунах стадиона в Харькове

Коммерческий директор ФК "Шахтер" Дмитрий Кириленко рассказал о нововведениях, которые ожидают болельщиков "горняков" в текущем сезоне.

- "Шахтер" начинает уже второй сезон в Харькове. В прошлом году горняки впервые привезли в Харьков Лигу чемпионов, чем порадует харьковчан "Шахтер" в этом году?

- Как и в прошлом году мы играем матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе "Металлист", надеемся, что и в этом сезоне удастся подарить болельщикам незабываемые эмоции. Так же в этом году мы делаем ставку на глобальное улучшение сервиса, что уже является стандартной практикой на матчах лучших европейских клубов. На каждом матче будет действовать развлекательная зона Shakhtar Fan Fest, которая будет включать как активности на стадионе, так и вне его.

Кроме того, в программе по улучшению сервиса мы планируем в ближайшее время представить новую версию приложения с дополненным функционалом, который сделает поход на футбол еще удобнее и приятнее.

Для болельщиков, желающих прочувствовать новый опыт похода на матч, мы совместно с нашим премиум-партнером – авиалиниями SkyUp создали новый VIP-клуб – SkyUp Club на Восточной трибуне стадиона.

Его посетители получают возможность ощутить себя на матче, как на борту самолета, так-как весь сектор забрендирован в авиа-тематике, есть отдельный вход и фуд-корт, каждое место оборудовано мягким сиденьем, а у владельцев абонементов в этот клуб оно именное.

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- Что будет включать в себя Shakhtar Fan Fest? Почему вы решили сделать акцент именно на этом аспекте в новом сезоне?

- Мы считаем, что сегодня футбол фактически конкурирует с другими видами досуга: походом в парки или кино. Поэтому находясь в постоянном контакте с болельщиками, мы понимаем, что их ожидания от сервиса растут и нам нужно им соответствовать. Shakhtar Fan Fest – полноценный фестиваль футбола на каждом домашнем матче, который будет включать в себя активности для всех болельщиков. Он будет включать в себя фуд-корт нового формата, детскую площадку с аниматорами для маленьких болельщиков, различные футбольные аттракционы, конкурсы и викторины.

Все это будет формировать единую концепцию отдыха, что позволит не только посмотреть матч, но и увлекательно провести время до матча, в перерыве и после футбола.

- Какие конкретно активности будут доступны для болельщиков на каждом матче и будут ли проводится мероприятия вне стадиона?

- На каждом матче будут доступны детская площадка и футбольные аттракционы, естественно нужно делать скидку на погоду, так-как проблематично обеспечить качественную реализацию, например, на зимних матчах в условиях сильного мороза.

Безусловно, мы планируем проведение мероприятий в самом городе, помимо матчевых активностей – это будут интеграции в популярные городские мероприятия, которые, мы надеемся, будут интересны харьковчанам и привлекут их внимание к походам на футбол, как хорошему варианту семейного досуга на выходных. В этом сезоне мы делаем акцент именно на семейной аудитории и хотим сделать стадион комфортным местом как для детей, так и для родителей. В частности, для этого у нас функционирует "Семейный сектор" на котором созданы специальные условия для семей, дружелюбная атмосфера на самом секторе внутри стадиона, аниматоры для детей, конкурсы и детская площадка, аквагрим и много других активностей, которые делают именно этот сектор оптимальным для семей.