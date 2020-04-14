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"Шахтер" выпустил детскую книгу о футболе

14 апреля, 19:25

Максим Мельник

"Горняки" анонсировали адаптацию мирового бестселлера, а прибыль от продажи книги пойдут на благотворительность

Пока украинская Премьер-лига на паузе из-за карантина, лидер чемпионата Украины "Шахтер" не забывает о благотворительности. В продажу поступил эксклюзивный тираж популярной книги "Футбол" французского автора Орели Сарразена, адаптированный для болельщиков "горняков".

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Маленькие читатели узнают о многих аспектах футбола: от тренировок и амуниции до правил игры. В издании более 30 иллюстраций с символикой клуба (форма, эмблема), и даже нарисованный Андрей Пятов!

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Тираж книги, выпущенной совместно с издательством #Книголав, является благотворительным. Все средства от продажи будут перечислены в Shakhtar Social на развитие детского футбола и проекта "Давай, играй!".

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Приобрести книгу можно онлайн на официальном сайте "Шахтера", цена – 299 гривен.

Напомним, что перед карантином "Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург" в Лиге Европы:

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Источник: Сегодня|Спорт

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