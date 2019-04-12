"Шахтер" закончил остекление в спортзале, поврежденном в результате боевых действий

Ремонт спортзала в Красногоровке Донецкой области завершится до конца апреля

"Шахтер" закончил остекление в спортзале, поврежденном в результате боевых действий.

В Красногоровке Донецкой области продолжается восстановление спорткомплекса "Юбилейный", поврежденного в результате боевых действий. В зале, где постоянно тренируются дети, было повреждено остекление, а оконные проемы закрывали щиты и брезент. С предложением помочь жителям Красногоровки выступили футболисты "Шахтера", выделив на ремонт объекта более 2 миллионов гривен.

Работы стартовали 14 февраля и продолжаются порядка двух месяцев. За этот период демонтированы поврежденные конструкции, взамен которых установлены новые оконные рамы и стеклопакеты из поликарбоната. Заканчивается процесс наружного остекления и проводятся отделочные работы внутри комплекса. В ближайшее время ремонтная бригада произведет покраску паркета.





















"Благоустройство фасада завершено, в скором времени на колоннах появятся маты безопасности, будут проведены косметические работы. Жители города с нетерпением ждут открытия зала после ремонта, и уже очень скоро комплекс начнет полноценно функционировать. Огромное спасибо за выделенные средства и помощь футбольному клубу "Шахтер" и игрокам, а также непосредственно подрядчикам и строителям", – рассказал волонтер Андрей Шапочка.

Ожидается, что все работы в спорткомплексе Красногоровки будут завершены в течение двух недель.

Таким зал был до восстановления:



























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