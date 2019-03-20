"Шахтер" запустил новый проект для детей совместно с Дарио Срной

Победители конкурса получат 15 комплектов формы и 10 мячей

Дарио Срна. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" запустил новый проект для детей совместно с Дарио Срной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/249/4b6/5c92494b6fd60.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/249/4b6/5c92494b6fd60.jpg 2019-03-20T16:09:00+02:00 Футбол Победители конкурса получат 15 комплектов формы и 10 мячей

Стартовал совместный проект бывшего капитана донецкого "Шахтера" Дарио Срны и фонда Shakhtar Social, который получил название Darijo 33 – под этим номером хорват выступал в составе украинского клуба. Детские любительские футбольные команды, школьные и дворовые, могут принять участие в конкурсе от экс-капитана "Шахтера".

"Привет, это Дарио Срна! Я играю в футбол с детства. 15 лет выступал за "Шахтер", завоевал Кубок УЕФА, становился чемпионом Украины и обладателем многих других трофеев. Я знаю, как это важно – иметь хорошие условия для игры. Удобная футбольная форма, профессиональные мячи нужны уже в раннем возрасте. Если вы любите футбол и болеете за "Шахтер", напишите историю о своей команде, снимите видео и пришлите их мне. 33 лучшие команды получат 15 комплектов формы и 10 мячей. Играйте в футбол!", – описывает проект и условия участие Срна.

Условия проекта

Заявки на участие принимаются с 21 марта по 24 июня включительно. Они обязательно должны содержать:

историю о команде в текстовом формате;

видеоролик о команде длительностью до 1 минуты;

фотографии команды (не более 5).

33 лучших команды получат в подарок форму и мячи. Информация о победителях будет опубликована на shakhtar.com. Оставить заявку можно по этой ссылке.

Ранее мы писали, что "Шахтер" продлил партнерство с Фондом ООН. Донецкий клуб является единственным в Европе, кто сотрудничает с ООН.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Шахтер" запустил новый проект для детей совместно с Дарио Срной". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер" Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.