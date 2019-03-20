"Шахтер" запустил новый проект для детей совместно с Дарио Срной
Победители конкурса получат 15 комплектов формы и 10 мячей
Стартовал совместный проект бывшего капитана донецкого "Шахтера" Дарио Срны и фонда Shakhtar Social, который получил название Darijo 33 – под этим номером хорват выступал в составе украинского клуба. Детские любительские футбольные команды, школьные и дворовые, могут принять участие в конкурсе от экс-капитана "Шахтера".
"Привет, это Дарио Срна! Я играю в футбол с детства. 15 лет выступал за "Шахтер", завоевал Кубок УЕФА, становился чемпионом Украины и обладателем многих других трофеев. Я знаю, как это важно – иметь хорошие условия для игры. Удобная футбольная форма, профессиональные мячи нужны уже в раннем возрасте. Если вы любите футбол и болеете за "Шахтер", напишите историю о своей команде, снимите видео и пришлите их мне. 33 лучшие команды получат 15 комплектов формы и 10 мячей. Играйте в футбол!", – описывает проект и условия участие Срна.
Условия проекта
Заявки на участие принимаются с 21 марта по 24 июня включительно. Они обязательно должны содержать:
- историю о команде в текстовом формате;
- видеоролик о команде длительностью до 1 минуты;
- фотографии команды (не более 5).
33 лучших команды получат в подарок форму и мячи. Информация о победителях будет опубликована на shakhtar.com. Оставить заявку можно по этой ссылке.
Ранее мы писали, что "Шахтер" продлил партнерство с Фондом ООН. Донецкий клуб является единственным в Европе, кто сотрудничает с ООН.
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