"Шахтер" продлил партнерство с Фондом ООН

Донецкий клуб является единственным в Европе, кто сотрудничает с ООН

Сергей Палкин и Каспар Пик. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" продлил партнерство с Фондом ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/93e/90a/5c893e90aded0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/93e/90a/5c893e90aded0.jpg 2019-03-13T19:33:00+02:00 Футбол Донецкий клуб является единственным в Европе, кто сотрудничает с ООН

Донецкий "Шахтер" и Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) продлили соглашение о сотрудничестве. Клуб взаимодействует с Фондом с декабря 2017 года, когда впервые был подписан меморандум о совместной работе. Накануне "Шахтер" в Харькове устроил день спасательных служб.

За этот период "Шахтер" и UNFPA реализовали программу ответственного отцовства "Счастье в 4 руки" с вовлечением в промокампанию игроков основного состава, а также создали в Харькове футбольную команду девочек 6-7 лет, которая регулярно проводит тренировки.

Объединив усилия для достижения целей устойчивого прогресса в таких направлениях, как гендерное равенство, развитие спорта среди девушек, ответственное отцовство и борьба со стереотипами в обществе, 13 марта стороны оценили результаты работы и пролонгировали соглашение.

"Мы довольны сотрудничеством с UNFPA. Совместно реализовали уже две программы: "Счастье в 4 руки" и создание футбольной команды девочек в Харькове. Над каждым из этих проектов продолжаем работать и сегодня. Планируем и в дальнейшем прилагать все усилия, чтобы привлечь внимание молодежи к спорту, семейным ценностям, вопросам ответственного отцовства, гендерного равенства и развития толерантного общества", прокомментировал сотрудничество генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

"Благодарны нашим партнерам за реализацию уникальной инициативы, в которой футбольный клуб устанавливает реальную ценность для людей. Это очень важный шаг для продвижения свободной от стереотипов среды, расширения прав и возможностей женщин в Украине. Данная инициатива гораздо глубже, чем просто привлечение девушек в спорт. Речь идет о реализации их потенциала, позиций и возможности быть тем, кем они хотят", – добавил представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине Каспар Пик.

Ранее "Сегодня" сообщали, что футболисты "горняков" Андрей Пятов и Тайсон подарили болельщику "Шахтера" инвалидную коляску. "Когда игроки вышли вручить мне подарок, я не поверил глазам", – рассказал фанат "горняков".

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