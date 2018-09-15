"Шахтер" запустил проект "Давай, играй!" в 11 городе Украины

Сегодня, 17:52

На тренировки в Бурштыне уже записалось 80 ребят в возрасте от 7 до 12 лет

В Бурштыне заработал проект &quot;Давай, играй!&quot;
В Бурштыне заработал проект "Давай, играй!"

В пятницу в городе Бурштын Ивано-Франковской области стартовал проект "Давай, играй!". Социальный проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с ДТЭК. Открытие новой площадки "Давай, играй!" вошло в программу празднования Дня города Бурштын. Городской голова Роксолана Джура на торжественном мероприятии поздравила всех с началом занятий и пожелала здоровья и успехов.

В первой открытой тренировке приняли участие 30 детей. Разделившись на две группы, они отрабатывали игровые элементы, передачи и удары по воротам.

Всего на тренировки в Бурштыне уже записалось 80 ребят в возрасте от 7 до 12 лет.

"Проект – первый шаг для тех, кто хотел бы связать свою жизнь с футболом. Футбол – это лучшая игра в мире. Желаю вам здоровья и больших спортивных достижений", – отметил тренер Академии "Шахтера" Владимир Виниченко.

В начале сентября "Давай, играй!" также стартовал в областном центре – Ивано-Франковске.

Ранее мы писали, что "Шахтер" нашел талант: 13-летний футболист попал в академию клуба в открытом отборе. Юный спортсмен из Черноморска принял участие в просмотре в Мариуполе и впечатлил селекционеров "горняков".
Шахтер Донецк, Давай, играй!

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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