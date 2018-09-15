"Шахтер" запустил проект "Давай, играй!" в 11 городе Украины

На тренировки в Бурштыне уже записалось 80 ребят в возрасте от 7 до 12 лет

В пятницу в городе Бурштын Ивано-Франковской области стартовал проект "Давай, играй!". Социальный проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с ДТЭК. Открытие новой площадки "Давай, играй!" вошло в программу празднования Дня города Бурштын. Городской голова Роксолана Джура на торжественном мероприятии поздравила всех с началом занятий и пожелала здоровья и успехов.

В первой открытой тренировке приняли участие 30 детей. Разделившись на две группы, они отрабатывали игровые элементы, передачи и удары по воротам.

Всего на тренировки в Бурштыне уже записалось 80 ребят в возрасте от 7 до 12 лет.

"Проект – первый шаг для тех, кто хотел бы связать свою жизнь с футболом. Футбол – это лучшая игра в мире. Желаю вам здоровья и больших спортивных достижений", – отметил тренер Академии "Шахтера" Владимир Виниченко.

В начале сентября "Давай, играй!" также стартовал в областном центре – Ивано-Франковске.

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