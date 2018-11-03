"Шальке" громит "Ганновер": Евгений Коноплянка снова в запасе

В 10 туре чемпионата Германии по футболу "Шальке" уверенно обыграл "Ганновер. Поединок на поле команды из Гельзенкирхена завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. Украинский полузащитник Евгений Коноплянка по решению тренера "Шальке" снова не сыграл ни минуты, весь матч просидев на скамейке запасных.

В десяти матчах нынешнего сезона украинец принял участие только в четырех: три раза он вышел в старте, один раз – на замену. Не забил ни одного гола, заработал удаление.

Напомним, что в предыдущем туре Коноплянке не дали сыграть и минуты против "Лейпцига". Игра на выезде завершилась со счетом 0:0. Украинский полузащитник "Шальке" весь матч просидел в запасе и не вышел на поле даже на замену.

"Шальке" – "Ганновер" 3:1 (0:0)

Голы: Бенталеб (57, с пенальти), Эмболо (71), Ут (85) – Вайдандт (70)

"Шальке": Нюбель, Стамбули, Сане, Настасич, Шопф, Калиджури, Сердар (Бургшталлер, 58), Харит (Маккенни, 89), Бенталеб (Руди, 72), Эмболо, Ут.

"Ганновер": Чаунер, Антон, Тревизан (Виммер, 37; Вайдандт, 65), Альборноз, Элез, Харагути, Фоссум (Муслия, 73), Бебу, Уолас, Корб, Вуд.