Чемпионат Германии: 10 тур Бундеслиги стартовал выездным разгромом от "Айнтрахта"
Пятничный матч 10-го тура чемпионата Германии принес большие огорчения "Штутгарту"
Сегодня в чемпионате Германии матчем "Штутгарт" – "Айнтрахт" в 21:30 по киевскому времени началась программа 10-го тура Бундеслиги. Команда украинца Евгения Коноплянки "Шальке" в субботу дома сыграет с соседом по турнирной таблице "Ганновером". Обоим соперникам нужно выбираться из подвала турнирной таблицы.
Параллельно соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов "Хоффенхайм" сыграет в гостях с "Байером".
Самый принципиальный и, пожалуй, центральный поединок тура состоится в Берлине: в субботу "Герта" примет "РБ Лейпциг".
А в стартовом поединке "Айнтрахт" поиздевался в гостях над "Штутгартом". На 11-й минуте Себастьен Халлер открыл счет, а на 32-й Анте Ребич удвоил его. Перед финальным свистком, на 89-й минуте, Николай Мюллер, заменивший Ребича, поставил точку – 3:0. После этой победы "Айнтрахт" на некоторое время поднялся на третье место в Бундеслиге.
Пятница, 2 ноября:
"Штутгарт" – "Айнтрахт" – 0:3
Суббота, 3 ноября:
"Бавария" – "Фрайбург". 16:30.
"Шальке" – "Ганновер". 16:30.
"Байер" – "Хоффенхайм". 16:30.
"Аугсбург" – "Нюрнберг". 16:30.
"Вольфсбург" – "Боруссия" Д. 16:30.
"Герта" – "РБ Лейпциг". 19:30.
Воскресенье, 4 ноября:
"Боруссия" М – "Фортуна". 16:30.
"Майнц" – "Вердер". 19:00.
Турнирная таблица чемпионата Германии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОРУССИЯ Д
|9
|6
|3
|0
|29-10
|21
|2
|БАВАРИЯ
|9
|6
|1
|2
|17-10
|19
|3
|АЙНТРАХТ
|10
|5
|2
|3
|23-13
|17
|4
|БОРУССИЯ М
|9
|5
|2
|2
|20-12
|17
|5
|ВЕРДЕР
|9
|5
|2
|2
|17-14
|17
|6
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|9
|4
|4
|1
|16-9
|16
|7
|ГЕРТА
|9
|4
|4
|1
|15-10
|16
|8
|ХОФФЕНХАЙМ
|9
|4
|1
|4
|18-13
|13
|9
|АУГСБУРГ
|9
|3
|3
|3
|16-14
|12
|10
|ВОЛЬФСБУРГ
|9
|3
|3
|3
|14-14
|12
|11
|ФРАЙБУРГ
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|12
|БАЙЕР
|9
|3
|2
|4
|15-17
|11
|13
|МАЙНЦ
|9
|2
|3
|4
|5-10
|9
|14
|НЮРНБЕРГ
|9
|2
|3
|4
|9-20
|9
|15
|ШАЛЬКЕ
|9
|2
|1
|6
|5-11
|7
|16
|ГАННОВЕР
|9
|1
|3
|5
|11-18
|6
|17
|ФОРТУНА
|9
|1
|2
|6
|6-21
|5
|18
|ШТУТГАРТ
|10
|1
|2
|7
|6-24
|5
В прошлом туре соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов – немецкий "Хоффенхайм" – на своем поле разгромил "Штутгарт" с обидным счетом 4:0.
А единственный украинский тренер, работавший в Бундеслиге, Виктор Скрипник, ныне возглавляющий клуб "Рига", рассматривался в роли претендента на пост наставника в московский "Спартак".
Вы сейчас просматриваете новость "Чемпионат Германии: 10 тур Бундеслиги стартовал выездным разгромом от "Айнтрахта"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"