Чемпионат Германии: 10 тур Бундеслиги стартовал выездным разгромом от "Айнтрахта"

Сегодня в чемпионате Германии матчем "Штутгарт" – "Айнтрахт" в 21:30 по киевскому времени началась программа 10-го тура Бундеслиги. Команда украинца Евгения Коноплянки "Шальке" в субботу дома сыграет с соседом по турнирной таблице "Ганновером". Обоим соперникам нужно выбираться из подвала турнирной таблицы.

Параллельно соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов "Хоффенхайм" сыграет в гостях с "Байером".

Самый принципиальный и, пожалуй, центральный поединок тура состоится в Берлине: в субботу "Герта" примет "РБ Лейпциг".

А в стартовом поединке "Айнтрахт" поиздевался в гостях над "Штутгартом". На 11-й минуте Себастьен Халлер открыл счет, а на 32-й Анте Ребич удвоил его. Перед финальным свистком, на 89-й минуте, Николай Мюллер, заменивший Ребича, поставил точку – 3:0. После этой победы "Айнтрахт" на некоторое время поднялся на третье место в Бундеслиге.

Пятница, 2 ноября:

"Штутгарт" – "Айнтрахт" – 0:3

Суббота, 3 ноября:

"Бавария" – "Фрайбург". 16:30.

"Шальке" – "Ганновер". 16:30.

"Байер" – "Хоффенхайм". 16:30.

"Аугсбург" – "Нюрнберг". 16:30.

"Вольфсбург" – "Боруссия" Д. 16:30.

"Герта" – "РБ Лейпциг". 19:30.

Воскресенье, 4 ноября:

"Боруссия" М – "Фортуна". 16:30.

"Майнц" – "Вердер". 19:00.

Турнирная таблица чемпионата Германии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОРУССИЯ Д 9 6 3 0 29-10 21 2 БАВАРИЯ 9 6 1 2 17-10 19 3 АЙНТРАХТ 10 5 2 3 23-13 17 4 БОРУССИЯ М 9 5 2 2 20-12 17 5 ВЕРДЕР 9 5 2 2 17-14 17 6 РБ ЛЕЙПЦИГ 9 4 4 1 16-9 16 7 ГЕРТА 9 4 4 1 15-10 16 8 ХОФФЕНХАЙМ 9 4 1 4 18-13 13 9 АУГСБУРГ 9 3 3 3 16-14 12 10 ВОЛЬФСБУРГ 9 3 3 3 14-14 12 11 ФРАЙБУРГ 9 3 3 3 13-15 12 12 БАЙЕР 9 3 2 4 15-17 11 13 МАЙНЦ 9 2 3 4 5-10 9 14 НЮРНБЕРГ 9 2 3 4 9-20 9 15 ШАЛЬКЕ 9 2 1 6 5-11 7 16 ГАННОВЕР 9 1 3 5 11-18 6 17 ФОРТУНА 9 1 2 6 6-21 5 18 ШТУТГАРТ 10 1 2 7 6-24 5

В прошлом туре соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов – немецкий "Хоффенхайм" – на своем поле разгромил "Штутгарт" с обидным счетом 4:0.

А единственный украинский тренер, работавший в Бундеслиге, Виктор Скрипник, ныне возглавляющий клуб "Рига", рассматривался в роли претендента на пост наставника в московский "Спартак".