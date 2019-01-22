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Шансы на выживание минимальны: приостановлены поиски самолета с футболистом "Кардиффа" на борту

Сегодня, 19:53

Спасатели уже обследователи почти три тысячи квадратных километров воды, но пока поиски не увенчались успехом

Эмилиано Сала
Эмилиано Сала. Фото: AFP
Шансы на выживание минимальны: приостановлены поиски самолета с футболистом "Кардиффа" на борту //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/757/957/5c47579573319.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/757/957/5c47579573319.jpg Футбол Спасатели уже обследователи почти три тысячи квадратных километров воды, но пока поиски не увенчались успехом

Полиция острова Гернси, который находится в проливе Ла-Манш между Францией и Великобританией, объявила, что приостановлены работы по поиску пропавшего частного самолета, на борту которого находился новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала.

"Поисково-спасательные работы приостановлены, так как солнце уже зашло. Текущий план – возобновить поиски на рассвете", – сообщает пресс-служба полиции Гернси в Twitter.

Накануне вечером Сала попрощался с бывшими партнерами по "Нанту" и вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего на его поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей. Известно, что пилот делал запрос на экстренную посадку на острове Гернси у побережья Нормандии.

Спасательные службы начали поиски пропавшего самолета, но в 2 часа ночи операцию пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий. Сегодня в 8 утра поиски снова возобновились. Позже полиция объявила новые подробности по поводу поиска пропавшего самолета с Сала на борту. Спасатели уже обследовали область в 2991 квадратных километра.

"В ходе 15-часового поиска, в котором использовалось множество воздушного и морского актива, в воде были обнаружены несколько плавающих объектов. Мы не смогли подтвердить, являются ли какие-то из них обломками самолета.

На данный момент мы не нашли выживших. Если самолет действительно приземлился в воду, шансы на выживание на данном этапе минимальны.

Два самолета и спасательная шлюпка продолжают обследование местности. Решение о поиске в ночное время будет принято в ближайшее время", – сообщает пресс-служба полиции Гернси в Twitter.

Ранее сообщалось, что "Кардифф" заплатит за Салу рекордные для клуба 20,5 млн евро. Аргентинский форвард подписал с клубом контракт до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 19 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 12 голами, а также стал автором 2 результативных передач. Мы уже писали, что матч Кубка Франции перенесен из-за пропавшего футболиста. "Энтенте" и "Нант" должны были сыграть 23 января.

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Советский спорт

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