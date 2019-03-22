Шансы Украины победить Португалию на выезде равны всего 10 процентам
Коэффициенты на исход матча Португалия – Украина, на количество и авторов голов
Сегодня сборная Украины по футболу выездным поединком с Португалией стартует в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени, мы проводим онлайн Португалия – Украина с видеоповторами и яркими фото со стадиона в Лиссабоне.
Аналитики букмекерских контор считают действующих чемпионов Европы большими фаворитами матча. Так, коэффициент на победу сборной Португалии составляет 1.40, тогда как на победу украинской национальной команды можно сделать ставку с коэффициентом 9.00, а на ничью – 4.80. Таким образом, букмекеры считают вероятность победы Криштиану Роналду и компании равной 70%, вероятность ничьей 20%, а победы сборной Украины – всего 10 процентов.
Также букмекеры считают, что сегодня не будет забито большого количества мячей. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.83, а на "больше 2,5 голов" он составляет 2.03.
Вероятные авторы голов в составе сборной Португалии:
- Криштиану Роналду – 1.65 (коэффициент на "забьет гол")
- Андре Силва – 2.40
- Пиццы – 3.00
- Бернарду Силва – 3.50
- Жуан Канселу – 7.00
Вероятные авторы голов в составе сборной Украины:
- Жуниор Мораес – 4.20
- Виктор Цыганков – 8.00
- Руслан Малиновский – 9.00
- Марлос – 9.00
- Александр Зинченко – 9.50
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