Шансы Украины победить Португалию на выезде равны всего 10 процентам

Коэффициенты на исход матча Португалия – Украина, на количество и авторов голов

Марлос и Мораес могут стать ударной силой сборной Украины. Фото: AFP

Шансы Украины победить Португалию на выезде равны всего 10 процентам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4fa/52d/5c94fa52d0afa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4fa/52d/5c94fa52d0afa.jpg 2019-03-22T17:08:00+02:00 Футбол Коэффициенты на исход матча Португалия - Украина, на количество и авторов голов

Сегодня сборная Украины по футболу выездным поединком с Португалией стартует в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени, мы проводим онлайн Португалия – Украина с видеоповторами и яркими фото со стадиона в Лиссабоне.

Аналитики букмекерских контор считают действующих чемпионов Европы большими фаворитами матча. Так, коэффициент на победу сборной Португалии составляет 1.40, тогда как на победу украинской национальной команды можно сделать ставку с коэффициентом 9.00, а на ничью – 4.80. Таким образом, букмекеры считают вероятность победы Криштиану Роналду и компании равной 70%, вероятность ничьей 20%, а победы сборной Украины – всего 10 процентов.

Также букмекеры считают, что сегодня не будет забито большого количества мячей. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.83, а на "больше 2,5 голов" он составляет 2.03.

Вероятные авторы голов в составе сборной Португалии:

Криштиану Роналду – 1.65 (коэффициент на "забьет гол")

Андре Силва – 2.40

Пиццы – 3.00

Бернарду Силва – 3.50

Жуан Канселу – 7.00

Вероятные авторы голов в составе сборной Украины:

Жуниор Мораес – 4.20

Виктор Цыганков – 8.00

Руслан Малиновский – 9.00

Марлос – 9.00

Александр Зинченко – 9.50

Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

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