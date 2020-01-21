"Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити": где смотреть матч

Сегодня действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Шеффилд Юнайтед". Команда Пепа Гвардиолы идет второй, и должна обязательно побеждать, если еще надеется догнать лидирующий "Ливерпуль". Команды отделяет 16 очков! В свою очередь, "Шеффилд Юнайтед" не хватает всего одного очка до зоны еврокубков – ничья с грозным соперником будет для них позитивным результатом.
Матч начнется в 21:30 по киевскому времени. "Шеффилд" – "Манчестер Сити" смотреть онлайн можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции с комментариями главных моментов игры.
Трансляции матча "Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити":
- beIN Sports Mena 1, 12 (Катар)
- BT Sport 2 (Великобритания)
- Canal+ Sport 2 (Польша)
- Cosmote Sport 2 (Греция)
- Sport 1 (Израиль)
- Sport TV2 (Португалия)
- SportKlub 2 (Словения)
- SportKlub 5 (Хорватия, Сербия)
- SuperSport 3 (Албания)
Смотрите обзор матча, в котором "Манчестер Сити" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионом громил загребское "Динамо" на выезде:
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