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"Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити": где смотреть матч

21 января, 12:29

Расписание трансляций поединка второй и седьмой команд Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Александр Зинченко. "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Шеффилдом"

Александр Зинченко. "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Шеффилдом" / Фото: Reuters

Сегодня действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Шеффилд Юнайтед". Команда Пепа Гвардиолы идет второй, и должна обязательно побеждать, если еще надеется догнать лидирующий "Ливерпуль". Команды отделяет 16 очков! В свою очередь, "Шеффилд Юнайтед" не хватает всего одного очка до зоны еврокубков – ничья с грозным соперником будет для них позитивным результатом.

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени. "Шеффилд" – "Манчестер Сити" смотреть онлайн можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции с комментариями главных моментов игры.

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Трансляции матча "Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити":

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  • beIN Sports Mena 1, 12 (Катар)
  • BT Sport 2 (Великобритания)
  • Canal+ Sport 2 (Польша)
  • Cosmote Sport 2 (Греция)
  • Sport 1 (Израиль)
  • Sport TV2 (Португалия)
  • SportKlub 2 (Словения)
  • SportKlub 5 (Хорватия, Сербия)
  • SuperSport 3 (Албания)

Смотрите обзор матча, в котором "Манчестер Сити" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионом громил загребское "Динамо" на выезде:

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чемпионат Англии где смотреть Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед

Источник: Сегодня|Спорт

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