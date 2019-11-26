Шева круче Блохина: в мире определили лучших тренеров сборных 2019 года

В ТОП-20 оказался еще один украинец

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Определены лучшие тренеры сборных 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал восьмым в этом списке, а экс-коуч сборной U-20, ныне возглавляющий U-17, Александр Петраков вместе с еще шестью специалистами занял 19-ю строчку.

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Шевченко с первого места в группе вывел национальную команду на Евро-2020, Петраков стал чемпионом мира со сборной U-20, а Сантуш с Португалией выиграл Лигу наций. 48 баллов – новый рекорд для Украины. Предыдущий принадлежал Олегу Блохину, который получил 28 баллов в 2005 году.

Какую сумму сборная Украины получит за выход на Евро-2020, официально не сообщается. Но можно предположить, что немалую. Скажем, четыре года назад ходили слухи, что за попадание на Евро-2016 непосредственно команде выплатили 2 миллиона евро – как часть из тех 8 млн евро, которые "капнули" на счет ФФУ от УЕФА за прохождение в финальную часть турнира.

Смотрите, как перед матчем с Сербией Украина обыграла Эстонию и Португалию:

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