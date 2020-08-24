Шевченко, Харлан, Белодед и Беленюк: знаменитые спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости

Каждый из атлетов решил поделиться теплыми словами о Родине по-своему

В эти праздничные дни многие известные персоны делятся радостью с соотечественниками. Вчера многие наши спортсмены поздравили украинцев с Днем флага, а сегодня вспомнили и о главном празднике державы.

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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который нечасто постит сообщения в соцсетях, написал: "Горжусь тем, что я Украинец".

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Поздравили соотечественников и представители чемпиона страны – донецкого "Шахтера", в том числе – капитан команды Тарас Степаненко.

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Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан призналась, что Украина – всегда с ней в ее сердце.

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Чемпион мира по борьбе, депутат Жан Беленюк поделился трогательной фотографией праздника из своего детства, сообщив, что он – ровесник независимости.

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Легкоатлетка родом из Луганска Анастасия Брызгина к видеоролику приложила стих Владимира Сосюры "Любіть Україну".

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Сразу двух чемпионок мира можно увидеть на фотографии на страничке в Instagram дзюдоистки Дарьи Белодед, которая пришла на Софиевскую площадь в компании с легкоатлеткой и депутаткой Ольгой Саладухой.

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Пока что задержались с поздравлениям популярные в соцсетях украинские боксеры Василий Ломаченко, Александр Усик и Владимир Кличко. За них постарался луганчанин Денис Беринчик, который в Карпатах провозгласил: "Слава Украине". Также теплыми словами о гордости своей страной поделилась гимнастка из Крыма Анна Ризатдинова.

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Узнайте также, что политики поздравили украинцев с Днем Независимости.

Смотрите сюжет о марафоне ко Дню Независимости Украины:

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