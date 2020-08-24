Шевченко, Харлан, Белодед и Беленюк: знаменитые спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости

В эти праздничные дни многие известные персоны делятся радостью с соотечественниками. Вчера многие наши спортсмены поздравили украинцев с Днем флага, а сегодня вспомнили и о главном празднике державы.
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который нечасто постит сообщения в соцсетях, написал: "Горжусь тем, что я Украинец".
Поздравили соотечественников и представители чемпиона страны – донецкого "Шахтера", в том числе – капитан команды Тарас Степаненко.
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан призналась, что Украина – всегда с ней в ее сердце.
Чемпион мира по борьбе, депутат Жан Беленюк поделился трогательной фотографией праздника из своего детства, сообщив, что он – ровесник независимости.
Легкоатлетка родом из Луганска Анастасия Брызгина к видеоролику приложила стих Владимира Сосюры "Любіть Україну".
Сразу двух чемпионок мира можно увидеть на фотографии на страничке в Instagram дзюдоистки Дарьи Белодед, которая пришла на Софиевскую площадь в компании с легкоатлеткой и депутаткой Ольгой Саладухой.
Пока что задержались с поздравлениям популярные в соцсетях украинские боксеры Василий Ломаченко, Александр Усик и Владимир Кличко. За них постарался луганчанин Денис Беринчик, который в Карпатах провозгласил: "Слава Украине". Также теплыми словами о гордости своей страной поделилась гимнастка из Крыма Анна Ризатдинова.
Узнайте также, что политики поздравили украинцев с Днем Независимости.
Смотрите сюжет о марафоне ко Дню Независимости Украины:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк