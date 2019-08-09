Шевченко на заметку: украинский форвард забил седьмой гол в чемпионате Индонезии

Евгений Бохашвили / Фото: Instagram

Украинский форвард Евгений Бохашвили отличился голом в очередном туре чемпионата Индонезии. Он помог своему "ПСС Слеман" выиграть у команды "Бадак Лампунг" – 2:0.

Команда Бохашвили вышла вперед в конце первого тайма, а на 87-й минуте сам Евгений установил окончательный счет. После 13-ти туров команда Бохашвили имеет в активе 20 баллов и занимает четвертое место.

Сам украинец забил уже 7-й мяч в этом сезоне чемпионата Индонезии. В таблице бомбардиров он делит четвертую позицию, отставая от лидера на 4 гола.

9 Сер 2019 р. о 4:57 PDT INSTAGRAM (@jeka_baha_10)

Ранее мы писали, что по итогам голосования за "Гол сезона" по версии читателей официального сайта УЕФА лучшим признан штрафной удар нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в матче с "Ливерпулем" (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

Также добавим, что Лионеля Месси дисквалифицировали после Кубка Америки. Нападающий сборной Аргентины дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом в размере 1500 долларов за свои проступки на Кубке Америки-2019.

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