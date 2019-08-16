Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией

Сборная Украины / Фото: ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список из 24 игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочном матче Евро-2020 против сборной Литвы и в товарищеской встрече с командой Нигерии.

Соперник сборной Украины перепутал украинский флаг на афише к матчу

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба – "Шахтер" Донецк), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – "Динамо" Киев), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

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Полузащитники: Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Сергей Болбат (все – "Шахтер" Донецк), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм Юнайтед", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Роман Безус ("Гент", Бельгия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк).

Резервный список: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Артем Беседин (все – "Динамо" Киев), Евгений Шахов ("Лечче", Италия).

Сборная Украины начнет сбор второго сентября в Киеве. А уже пятого числа после обеда команда возьмет курс на столицу Литвы – Вильнюс.

В очном поединке Украина разгромила Сербию 5:0. Обзор матча:

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