Шевченко вызвал в сборную Украины 19-летнего игрока "Динамо" и отказался от Кравца

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко вызвал 25 футболистов для участия в сборе, который пройдет с 23 мая по 4 июня. К игрокам из иностранных чемпионатов, которых наставник сборной вызвал ранее, добавились футболисты, которые выступают в Премьер-лиге Украины.

31 мая сборная Украины проведет спарринг с участником ЧМ-2018 Марокко, а 2 июня сыграет против Албании.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Заря" Луганск).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все – "Шахтер" Донецк), Никита Бурда, Артем Шабанов (оба – "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Славия", Чехия), Александр Караваев ("Заря" Луганск).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – "Шахтер" Донецк), Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Д, Германия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).

Нападающие: Артем Беседин ("Динамо" Киев), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Евгений Селезнев ("Акхисар Беледиеспор", Турция).

Вызванный ранее Артем Кравец переведен в резерв. Тренерский штаб оставляет за собой довызвать игроков в случае необходимости.

Напомним, сборная Украины в новом турнире УЕФА Лиге Наций выступит в лиге B в компании с Чехией и Словакией. Лучшая команда из этого трио поднимется в лигу выше, худшая опустится в низший дивизион. Представляем вашему вниманию все результаты жеребьевки Лиги наций.