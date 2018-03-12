Шевченко вызвал в сборную Украины по восемь игроков из "Шахтера" и "Динамо"

Сегодня, 19:35

Дополнительное приглашение получит выступающий в Турции Артем Кравец

Андрей Шевченко. Фото ФФУ
Андрей Шевченко. Фото ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список из 25-ти игроков, вызванных для подготовки и участия в товарищеских матчах против сборных Саудовской Аравии (23 марта, Марбелья) и Японии (27 марта, Льеж).

Кроме шести легионеров, которых наставник пригласил ранее, дополнительный вызов получил форвард турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец, в уикенд отметившийся дублем за свой клуб.

Дополнили состав футболисты, выступающие в украинской Премьер-лиге.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Заря" Луганск), Денис Бойко ("Динамо" Киев).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко (все – "Шахтер" Донецк), Евгений Хачериди, Никита Бурда (оба – "Динамо" Киев), Александр Караваев ("Заря" Луганск), Эдуард Соболь ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Руслан Ротань, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер" Донецк), Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Д, Германия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).

Нападающие: Артем Беседин ("Динамо" Киев), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Также тренер назвал имена резервистов главной команды, которые могут получить вызов на сбор в любой момент: Александр Сваток ("Заря" Луганск), Иван Петряк ("Шахтер" Донецк), Юрий Коломоец ("Ворскла" Полтава).

Напомним, сборная Украины в новом турнире УЕФА Лиге Наций выступит в лиге B в компании с Чехией и Словакией. Лучшая команда из этого трио поднимется в лигу выше, худшая опустится в низший дивизион. Представляем вашему вниманию все результаты жеребьевки Лиги наций.
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ФФУ

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