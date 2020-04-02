Шевченко затмил Роналду: тренер сборной Украины вышиб Криштиану из дрим-тим легендарного тренера

В команду мечты итальянского специалиста вошли исключительно те игроки, которые выступали под его руководством

Трехкратный победитель Лиги чемпионов и единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии, Карло Анчелотти воспользовался паузой в футболе и составил команду своей мечты. В дрим-тим итальянского специалиста, который сейчас работает с английским "Эвертоном", вошли исключительно те игроки, которые выступали под его руководством. Нашлось там место и для украинца.

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В свою символическую сборную "Папа Карло", как прозвали Анчелотти, включил бывшего нападающего "Милана" и нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко, который работал под руководством итальянца в 2001-2006 годах, а также в сезоне-2008/2009. А компанию ему в атаке составил шведский голеадор Златан Ибрагимович.

Карло Анчелотти / Фото: Reuters Реклама

Интересно, что в составе Анчелотти не оказалось одного из лучших футболистов в истории – пятикратного обладателя "Золотого мяча" португальца Криштиану Роналду, которого Карло тренировал в мадридском "Реале" в 2013-2015 годах. Полностью дрим-тим одного из величайших тренеров футбола выглядит следующим образом.

Вратарь: Буффон ("Парма")

Защитники: Мальдини ("Милан"), Терри ("Челси"), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Кафу ("Милан")

Полузащитники: Пирло ("Милан"), Зидан ("Ювентус"), Лэмпард ("Челси"), Кака ("Милан")

Нападающие: Шевченко ("Милан"), Ибрагимович ("ПСЖ").

Из этих 11 лучших только Буффон, Силва и Ибрагимович продолжают свою игровую карьеру. Еще четверо из них уже стали коллегами Анчелотти по тренерскому цеху – Терри, Зидан, Лампард и Шевченко. А Паоло Мальдини занимается административной работой в "Милане".

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