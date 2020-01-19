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Президент "Наполи" недоволен результатами Гаттузо и хочет вернуть обратно "Папу Карло"

19 января, 12:41

Де Лаурентис жалеет, что расстался с Карло Анчелотти

Под руководством Гаттузо "Наполи" продолжает опускаться

Под руководством Гаттузо "Наполи" продолжает опускаться / Фото: Reuters

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис хочет уволить Дженнаро Гаттузо и вернуть Карло Анчелотти, ранее отправлено в отставку с поста наставника неаполитанцев, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, Де Лаурентис разочарован результатами команды под руководством Гаттузо и жалеет, что уволил Карло.

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Стоит отметить, что на данный момент возвращение Анчелотти в команду невозможно, так как 21 декабря он был назначен главным тренером "Эвертона". Контракт Анчелотти с ливерпульцами рассчитан на четыре с половиной года.

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Напомним, накануне "Наполи" проиграл "Фиорентине" в матче 20-го тура итальянской Серии А со счетом 0:2. Серия поражений "Наполи" в чемпионате Италии достигла трех матчей. Команда Дженнаро Гаттузо, набрав 24 очка в 20 матчах, занимает 13-е место в итальянской Серии А.

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Также мы писали, что раскрыт секрет молодости Криштиану Роналду. Португальский футболист питается до шести раз в день, а рыба составляет основу его диеты.

Смотрите, как 43-летний Роналду забивает в чемпионате Италии:

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чемпионат Италии Наполи Карло Анчелотти Дженнаро Гаттузо

Источник: Сегодня|Спорт

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