"Шикарная красотка": жена экс-футболиста "Динамо" восхитила своими формами в полосатом бикини

Маргарита Рыбалка показала в соцсетях снимок с отдыха на Мальдивах и получила сотни "лайков"

Маргарита Рыбалка. Фото: Instagram.com

"Шикарная красотка": жена экс-футболиста "Динамо" восхитила своими формами в полосатом бикини //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6b/ae1/5c6e6bae1e85e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6b/ae1/5c6e6bae1e85e.jpg 2019-02-21T11:17:07+02:00 Футбол Маргарита Рыбалка показала в соцсетях снимок с отдыха на Мальдивах и получила сотни "лайков"

Жена украинского футболиста Сергея Рыбалки, ранее выступавшего за киевское "Динамо", в социальных сетях показала фотографию с отдыха на Мальдивах и нарвалась на десятки восторженных комментариев и сотни "лайков". Маргарита Рыбалка опубликовала снимок, на котором она делает "селфи" в полосатом бикини, показывая свою шикарную фигуру. Напомним, что летом прошлого года Сергей Рыбалка подписал трехлетний контракт с турецким "Сивасспором" и пообещал сражаться за местных болельщиков.

Некоторые из комментариев под фото Маргариты:

Купальник классс

Фигураа! Ты шикарная

Великолепное тело

Красивая

Зайка

Шикарная красотка

У Маргариты Рыбалки есть собственный бренд дизайнерской женской и детской одежды Milly.

Сергей Рыбалка оценивается порталом transfermarkt в полтора миллиона евро. Несколько дней назад Рыбалка напомнил о себе забитым мячом в Турции. Экс-футболист "Динамо" во второй раз отличился в текущем сезоне, забив гол в ворота "Эрзурумспора".

Отметим, что подобные фотографии в социальных сетях часто публикует жена футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка – Инна:

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