"Шикарная красотка": жена экс-футболиста "Динамо" восхитила своими формами в полосатом бикини
Маргарита Рыбалка показала в соцсетях снимок с отдыха на Мальдивах и получила сотни "лайков"
Жена украинского футболиста Сергея Рыбалки, ранее выступавшего за киевское "Динамо", в социальных сетях показала фотографию с отдыха на Мальдивах и нарвалась на десятки восторженных комментариев и сотни "лайков". Маргарита Рыбалка опубликовала снимок, на котором она делает "селфи" в полосатом бикини, показывая свою шикарную фигуру. Напомним, что летом прошлого года Сергей Рыбалка подписал трехлетний контракт с турецким "Сивасспором" и пообещал сражаться за местных болельщиков.
Некоторые из комментариев под фото Маргариты:
- Купальник классс
- Фигураа! Ты шикарная
- Великолепное тело
- Красивая
- Зайка
- Шикарная красотка
У Маргариты Рыбалки есть собственный бренд дизайнерской женской и детской одежды Milly.
Сергей Рыбалка оценивается порталом transfermarkt в полтора миллиона евро. Несколько дней назад Рыбалка напомнил о себе забитым мячом в Турции. Экс-футболист "Динамо" во второй раз отличился в текущем сезоне, забив гол в ворота "Эрзурумспора".
Отметим, что подобные фотографии в социальных сетях часто публикует жена футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка – Инна:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Шикарная красотка": жена экс-футболиста "Динамо" восхитила своими формами в полосатом бикини". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сексапильная жена украинского футболиста нарисовала картину грудью
Ирина Морозюк продолжает набирать популярность в соцсетях благодаря своей раскрепощенности