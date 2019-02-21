Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,72
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Шикарная красотка": жена экс-футболиста "Динамо" восхитила своими формами в полосатом бикини

Сегодня, 11:17

Маргарита Рыбалка показала в соцсетях снимок с отдыха на Мальдивах и получила сотни "лайков"

Маргарита Рыбалка
Маргарита Рыбалка. Фото: Instagram.com
"Шикарная красотка": жена экс-футболиста "Динамо" восхитила своими формами в полосатом бикини //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6b/ae1/5c6e6bae1e85e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6b/ae1/5c6e6bae1e85e.jpg Футбол Маргарита Рыбалка показала в соцсетях снимок с отдыха на Мальдивах и получила сотни "лайков"

Жена украинского футболиста Сергея Рыбалки, ранее выступавшего за киевское "Динамо", в социальных сетях показала фотографию с отдыха на Мальдивах и нарвалась на десятки восторженных комментариев и сотни "лайков". Маргарита Рыбалка опубликовала снимок, на котором она делает "селфи" в полосатом бикини, показывая свою шикарную фигуру. Напомним, что летом прошлого года Сергей Рыбалка подписал трехлетний контракт с турецким "Сивасспором" и пообещал сражаться за местных болельщиков.

Некоторые из комментариев под фото Маргариты:

  • Купальник классс
  • Фигураа! Ты шикарная
  • Великолепное тело
  • Красивая
  • Зайка
  • Шикарная красотка

У Маргариты Рыбалки есть собственный бренд дизайнерской женской и детской одежды Milly.

Сергей Рыбалка оценивается порталом transfermarkt в полтора миллиона евро. Несколько дней назад Рыбалка напомнил о себе забитым мячом в Турции. Экс-футболист "Динамо" во второй раз отличился в текущем сезоне, забив гол в ворота "Эрзурумспора".

Отметим, что подобные фотографии в социальных сетях часто публикует жена футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка – Инна:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег бикини, Сергей Рыбалка, купальник, Маргарита Рыбалка, WAGs

Вы сейчас просматриваете новость " "Шикарная красотка": жена экс-футболиста "Динамо" восхитила своими формами в полосатом бикини". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сексапильная жена украинского футболиста нарисовала картину грудью

13 февраля, 18:24

Ирина Морозюк продолжает набирать популярность в соцсетях благодаря своей раскрепощенности

Бразильская волейболистка призналась, что встречалась с погибшим футболистом Салой

12 февраля, 18:55

Девушка Эмилиано Салы раскрыла свою личность после его гибели

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

В России подстрелили известного актера: первые детали

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

Жизни не будет: печальный прогноз о будущем Крыма в оккупации

Украинцев пересадят на иранские автомобили

На оккупированном Донбассе местные жители отомстили солдату

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

"Зайцева сильнее меня": Дронов зачитал последнее слово в суде

Рева рассказал, на сколько в марте повысят пенсии украинцам
Загрузка...

Два пенальти и джокер Зинченко: обзор матча "Шальке" – "Манчестер Сити"

Сегодня, 08:26

Голы и лучшие моменты матча Лиги чемпионов в Гельзенкирхене

Хацкевичу берут поляка из клуба, с фанами которого враждуют ультрас киевского "Динамо"

Вчера, 12:32

Киевское "Динамо" может подписать центрального защитника "Легии". Ветеску оценивают в 1,5 млн евро

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 10:46

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Украинское дерби ценой в 25 млн евро: Коноплянка против Зинченко в ЛЧ

Вчера, 09:46

Друзья по сборной сегодня будут по разные стороны баррикад. Кто кому даст подзатыльник

Промоутер: "Бой Усик – Поветкин – суперсобытие в супертяжелом весе"

18 февраля, 16:36

Команда украинца сделала предложение Поветкину, и сегодня-завтра должны получить ответ – да или нет

Популярный советский певец и актер ушел на 69 году жизни

Стала известна причина развода Ани Лорак

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете