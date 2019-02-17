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Украинский футболист Сергей Рыбалка напомнил о себе забитым мячом в Турции

Сегодня, 14:43

Экс-футболист "Динамо" во второй раз отличился в текущем сезоне

Украинский футболист Сергей Рыбалка напомнил о себе забитым мячом в Турции Футбол Экс-футболист "Динамо" во второй раз отличился в текущем сезоне

Украинский полузащитник Сергей Рыбалка отметился забитым голом в матче чемпионата Турции между "Эрзурумспором" и "Сивпасспором". Экс-игрок киевского "Динамо" красиво сыграл на добивании, сделав счет 1:1. Правда, это не помогло его команде заработать очки – поединок завершился со счетом 4:2 в пользу "Эрзурумспора"

Этот гол стал вторым для Рыбалки в нынешнем сезоне. Украинец провел в текущем сезоне 21 матч в чемпионате Турции и, помимо двух голов, сделал еще две результативные передачи. Также на его счету одна встреча в Кубке страны.

После 22 туров "Сивасспор" занимает 7-е место в турнирной таблице Суперлиги. От еврокубковой зоны команду отделяет три очка.

Ранее мы писали, что форвард сборной Украины Артем Кравец впервые забил в 2019 году. Украинец отличился ударом головой, но это не помогло его команде одержать победу.

Напомним, что ранее стало известно, что украинский вратарь Александр Рыбка покинул аутсайдера первой лиги Турции. В текущем сезоне Рыбка провел 15 матчей в первой лиге Турции, пропустил в них 25 мячей и трижды сохранил свои ворота сухими.

А киевское "Динамо" отдало в аренду аутсайдеру чемпионата Турции Николая Морозюка. В нынешнем сезоне во всех турнирах Морозюк провел за "Динамо" 20 матчей, в которых отличился одним голом и тремя результативными передачами.

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Тег видео, футбол, чемпионат Турции, Сивасспор, Сергей Рыбалка

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