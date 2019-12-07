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Шикарная "пушка" Малиновского помогла "Аталанте" в матче с "Вероной"

7 декабря, 18:29

Полузащитник сборной Украины отметился первым голом в матче чемпионата Италии

Малиновский - третий претендент на гол у "Аталанты"

Малиновский - третий претендент на гол у "Аталанты" / Фото: Reuters

В поединке15-го тура итальянской Серии А "Аталанта" принимала "Верону". Встреча прошла в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри" и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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Автором первого гола стал нападающий "Вероны" Самуэль Ди Кармине, отправивший мяч в ворота соперника на 23-й минуте.

Перед свистком на перерыв счет сравнял полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский, забив очень красивый гол с дальней дистанции.

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Во втором тайме Ди Кармине снова вывел гостей вперед.

В середине второй половины отличился форвард хозяев Луис Мурьель.

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В конце встречи с поля был удален защитник "Вероны" Павел Давидович. Этим воспользовалась "Аталанта" и на 93-й минуте победный гол забил Берат Джимсити.

"Аталанта" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба из Бергамо 28 очков.

Напомним, что "Шахтер" встретится с "Аталантой", матч пройдет в среду 11 декабря на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры в 19.55. Билеты можно приобрести по ссылке

Обзор выездного матча "Шахтера" против "Аталанты":

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чемпионат Италии Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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